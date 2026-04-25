امام جمعه ایلام با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام ظهر شنبه به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با خانواده های معظم شهید حسین کاروان و محمدرضا جمال زاده از شهدای جنگ تحمیلی رمضان دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه ایلام در این دیدارها ضمن بزرگداشت مقام این شهیدان بر ضرورت توجه به روحیه، استواری و صبر خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار همچنین بر نقش ماندگار شهدا در تداوم مسیر انقلاب و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های جدید اشاره کرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، تلاش و فداکاری آنان را عامل امنیت و آرامش امروز کشور عنوان کرد و یادآور شد: پاسداشت این ایثارگری‌ها وظیفه‌ اخلاقی و اجتماعی همه آحاد جامعه است.