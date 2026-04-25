به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل اجرایی «بسته حمایت از واحدهای فناور آسیب‌دیده در شرایط جنگی» با هدف حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور خسارت‌دیده و کمک به تداوم فعالیت آن‌ها، توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، هدف از اجرای این بسته، کمک به جبران خسارت واحدهای فناور از جمله اعطای گرنت اضطراری بقا و تعلیق بدهی ها و تعهدات، تخفیف یا استمهال اجاره و یارانه زیر ساخت، اعم از اینترنت و کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی و تسهیل در بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت عنوان شده است.

در این دستورالعمل، جزئیات حمایت و نیز تاکید بر تسریع و تسهیل حمایت، تبیین شده و ترکیب کمیته استانی مربوطه مشخص شده است. بر این اساس، ترکیب کمیته استانی شامل رئیس پارک علم و فناوری استان به عنوان رئیس، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نماینده استاندار، یک نماینده از بخش خصوصی و یک نماینده از نظام بانکی است و قرار شده است مصوبات کمیته استانی برای پیگیری ویژه در اختیار معاونت فناوری قرار گیرد.

این حمایت ها در قالب گرنت بلاعوض، تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات بازسازی و مبتنی بر الگوهای تشویقی صورت می‌پذیرد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل اجرایی، به نحوه بررسی درخواست‌ها و چگونگی رسیدگی به آسیب‌دیدگی واحدهای فناور در حوزه‌های مختلف اشاره شده است. بر این اساس، خسارت‌ها می‌تواند در بخش‌هایی مانند ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و سایر دارایی‌های مرتبط با فعالیت واحدها مورد ارزیابی قرار گیرد.

این دستورالعمل در ۱۶ ماده، با هدف ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی، بررسی و حمایت از واحدهای فناور آسیب‌دیده تدوین شده و قرار است زمینه را برای ترمیم خسارت‌ها و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها فراهم کند.

گفتنی است بر اساس این سند، هیچ شرکت فناور صرفا به دلیل افت موقت عملکرد از چرخه حمایت حذف نمی‌شود.

شرکت‌ها، واحدهای فناور و استارت‌آپ‌های متقاضی، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی‌های لازم، به پارک‌های علم و فناوری استان‌های محل استقرار خود مراجعه کنند.