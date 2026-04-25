لزوم تأمین برق پایدار مدارس در حال احداث در مناطق دورافتاده لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از شرکت توزیع برق لرستان ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه صنعت برق استان در «جنگ رمضان» برای ایجاد شبکه پایدار در مناطق آسیبدیده، اظهار داشت: انتظار داریم تداوم خدماترسانی به مدارس در حال احداث بهویژه در شهرستانها و مناطق دورافتاده در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: از همکاری ارزشمند شرکت توزیع برق سپاسگزاریم و انتظار داریم این مدارس همچنان در اولویت باشند تا به شبکه برق پایدار متصل شوند.
معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین به موضوع جابهجایی تیرهای برق واقع در مسیر پروژههای راهسازی اشاره کرد و گفت: تاکنون همکاری خوبی از سوی اداره برق صورتگرفته، اما تسریع در این زمینه ضروری است.
مجیدی با اشاره به خسارتهای وارده به تأسیسات شرکت توزیع برق در جریان جنگ رمضان، تصریح کرد: مقرر شد شرکت توزیع برق خسارتهای خود را بهصورت مکتوب گزارش دهد تا از محل اعتبارات تخصیصیافته، منابع مالی لازم تأمین شود.
وی همچنین از تصمیمگیری برای تعیین تکلیف مطالبات شرکت توزیع برق از دستگاههای اجرایی خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد فهرست این مطالبات توسط شرکت ارائه شود تا در «کمیته اصول مطالبات» که بهصورت ماهانه تشکیل میشود، تعیین تکلیف شده و از تمام ظرفیتهای قانونی برای وصول آنها استفاده شود.
