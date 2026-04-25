از زنجیره ۲۵ کیلومتری کاروان خودرویی تا طنین نوای «چمر»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزها و شبهای جنگ رمضان و حتی پس از آن، شهرها و روستاهای مختلف کشور شاهد خیزشهای مردمی، کاروانها، آیینهای محلی و صحنههای پرشوری بودند که هرکدام، به شیوهای خاص، حضور مردم در میدان و همراهی و همنفسی آنها با رزمندگان را روایت میکرد. از کاروانهای بزرگ خودرویی گرفته تا رژه دوچرخهسواران و از آیینهای محلی چمر در ایلام تا موکبهای سیار در جنوب شرق؛ همه و همه اتفاقاتی هستند که وسعت همدلی را به تصویر کشیدند.
اصفهان؛ کارناوال عروسی در چهارباغ بالا
در اصفهان، تجمعات چهارباغ بالا حالوهوایی متفاوت به خود گرفت. برگزاری کارناوال عروسی با پرچم ایران در میان مردم، یکی از جلوههای خاص این شبها بود که فضای شادی و هویت ملی را در کنار یکدیگر به تصویر کشید.
قم؛ از کاروان ۲۵ کیلومتری تا رژه کامیونداران
در استان قم، مردم روستاهای شهرستان کهک با برپایی کاروان خودرویی به مسافت ۲۵ کیلومتر، مسیر خود را تا مسجد مقدس جمکران طی کردند. این حرکت در لبیک و تجدید بیعت با آیتالله سید مجتبی خامنهای انجام شد.
در ادامه، «کاروان خوشغیرتهای قم» با حضور کامیونداران شکل گرفت؛ رانندگانی که با الهام از کامیونداران ولایتمدار دوران دفاع مقدس، از پردیسان تا مسجد جمکران رژه رفتند. آنها ضمن گرامیداشت یاد امام شهید انقلاب و تجدید بیعت با رهبر انقلاب، آمادگی خود را برای خدمترسانی در «جنگ رمضان» اعلام کردند.
قزوین؛ از رکابزنان تا دههنودیها
در قزوین، «رژه باشکوه رکابزنان» با حضور دوچرخهسوارانی که به عشق ایران رکاب زدند، جلوهای ویژه داشت.
در حرکتی متفاوت، کاروان خودرویی به سبک دهه نودیها نیز شکل گرفت؛ کودکانی با ماشینهای اسباببازی که با دلهایی بزرگ در کنار یکدیگر حرکت کردند و تصویری دیدنی از همدلی نسل جدید را به نمایش گذاشتند.
همچنین مردم قزوین با برگزاری تجمعی گسترده، حمایت خود را از سپیدپوشان جبهه سلامت اعلام کردند. حضور با روپوش سفید و لباسهای هلال احمر و اورژانس، نشانهای از قدردانی از کادر درمان، هلال احمر و انتقال خون بود که در خط مقدم «جنگ رمضان» ایستادگی کردند.
یزد؛ روایت یک راننده از وطن
در یزد، یک راننده با نیسان آبی خود که با پرچم ایران و شعارهای وطنی تزئین شده، به نمادی سیار از غیرت و وطندوستی تبدیل شده است. او با زبان خاص و مردمی خود، از وطن، ناموس و رفاقت سخن میگوید و پیام «جنگی نیستم ولی پاش بیفته جنگ بلدم» را در سطح شهر طنینانداز کرده است.
ایلام؛ نوای «چمر» در سوگ و آیین
در ایلام، مراسم اربعین قائد امت امام خامنهای در درهشهر با اجرای آیین سنتی «چمر» برگزار شد. این آیین عشایری که نوایی غمبار دارد، در سوگ عزیزان و در موقعیتهایی چون نزاع، تدفین و سوگواری اجرا میشود و اینبار در فضایی ملی و آیینی طنینانداز شد.
سیستان و بلوچستان؛ موکب سیار یکماهه
در سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام مراد نورایی، خودروی شخصی خود را از نخستین روزهای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به «موکب سیار» تبدیل کرده است. این خودرو که با پرچم ایران و تصاویر امامین انقلاب تزئین شده، در شهرستان دلگان و روستاهای اطراف در حال حرکت است و با بلندگوهای نصب شده، پیامهای حمایتی را منتقل میکند؛ خودرویی که نزدیک به یک ماه خاموش نشده است.
خلیلآباد؛ آغاز زندگی در میدان دفاع
در خلیلآباد، یک زوج جوان پیش از حضور در جشن عروسی، در تجمع مردمی شرکت کردند. این عروس و داماد با لباس سپید ازدواج، در میان شعارهای «اللهاکبر» و استقبال مردم حاضر شدند تا نشان دهند پایبندی به ارزشها حتی در مهمترین شب زندگی نیز اولویت دارد.
همدان؛ رژه تراکتورسواران در فامنین
در شهرستان فامنین از توابع همدان، تراکتورسواران با برگزاری رژهای متفاوت، حمایت خود از نیروهای مسلح را به نمایش گذاشتند؛ رژهای مردمی و بومی که جلوهای از افتخار و همبستگی را به تصویر کشید.
