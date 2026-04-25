امام جمعه قزوین: پیگیر حل مشکلات کارگران بیکار شده در جنگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری ظهر شنبه در جلسه شورای مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نقل روایتی از امام باقر(ع) گفت: شخصی، امام را در هوای گرم مدینه، خسته و عرقریزان در حال بازگشت از کار دید. آن فرد پرسید: اگر اکنون بمیرید چه میکنید؟ حضرت پاسخ دادند: «اگر در این حال بمیرم، در حال عبادت از دنیا رفتهام.»
وی افزود: این روایت به ما میآموزد که باید به کار کارگران و کارفرمایان، نگاهی عبادی داشت.
امام جمعه قزوین سپس به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: اصلیترین دغدغه امروز مسئولان استان، بیکار شدن شماری از کارگران عزیز است که بهتازگی از آن مطلع شدهایم.
وی با تأکید بر عزم جدی برای پیگیری این موضوع، اظهار کرد: هدف نخست، اشتغال دوباره این عزیزان در واحدهای دیگر است. اگر این امر ممکن نشد، باید بیمه بیکاری آنان بدون هیچ مانعی پرداخت شود.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود بر ترویج فرهنگ نماز در محیطهای کارگری تأکید کرد و گفت: شاید پرسیده شود نماز چه ارتباطی به مشکلات کارگری دارد؟ اما خداوند در قرآن وعده داده است که یاریکنندگان دینش را یاری میکند.
وی افزود: وعده الهی این است که اگر شما در حد توان نماز را اقامه کنید، خداوند از جایی که گمان نمیکنید، گرهگشایی خواهد کرد. از مدیران میخواهم این موضوع را جدی بگیرند، زیرا نماز و برنامههای فرهنگی دلها را متحول میکند.
نماینده ولیفقیه در استان در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از صنایع گفت: چه در دوران نمایندگی مجلس خبرگان و چه اکنون، این بازدیدها را دنبال کردهام. هفته گذشته نیز از چند شرکتی که مورد هدف دشمن قرار گرفته بودند بازدید کردیم تا برای رفع مشکلاتشان قدمی برداریم.
نظر شما