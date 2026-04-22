۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

سالانه ۱۸ میلیون نشا در گلخانه‌های آذربایجان غربی تولید می شود

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی از تولید سالانه ۱۸ میلیون نشا در گلخانه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری عصر چهارشنبه در بازدید از واحد گلخانه ای کشت مکانیزه نشا سبزی و صیفی در روستای عیسی کان شهرستان ارومیه با اشاره به تولید سالانه ۱۸ میلیون نشا در گلخانه‌های استان، اظهار کرد: از۱۸ میلیون نشاء مذکور ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار عدد به صورت مکانیزه کامل در دو واحد پیشرفته بانک نشاء مکانیزه سبزی و صیفی درشهرستان های ارومیه و نقده و مابقی در سایر واحدهای گلخانه ای استان تولید می‌ شود که در ابن گلخانه ها علاوه بر سبزی و صیفی، نشا گیاهان دارویی نیز تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان‌ افزود: تولید مکانیزه نشا با فراهم آوردن شرایط ایده‌آل رشد اولیه گیاه، منجر به صرفه‌جویی در مصرف منابع حیاتی مانند آب و بذر می‌شود.

اصغری خاطر نشان کرد: این روش همچنین مقاومت گیاه را در برابر تنش‌های محیطی، آفات و بیماری‌ها افزایش داده و دوره رشد را بهینه‌تر می‌کند که در نهایت منجر به پیش رس شدن، افزایش کیفیت و کمیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان خواهد شد.

وی اضافه کرد: این سازمان از متقاضیان احداث واحدهای تخصصی گلخانه‌ای نشا در استان حمایت می‌کند چرا که در تولید مدرن امروزی در سطح جهان، کشت مستقیم بذر منسوخ شده و کشت نشا رواج یافته است.

اصغری خاطر نشان کرد: نیاز سالانه استان ۱۰۰ میلیون نشا است و تولید فعلی ۱۸ میلیون نشا، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد که باید با حمایت از توسعه کشت های مکانیزه و احداث واحدهای جدید گلخانه ای در این زمینه ، این فاصله را جبران کرد.

کد مطلب 6808587

