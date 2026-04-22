به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری عصر چهارشنبه در بازدید از واحد گلخانه ای کشت مکانیزه نشا سبزی و صیفی در روستای عیسی کان شهرستان ارومیه با اشاره به تولید سالانه ۱۸ میلیون نشا در گلخانه‌های استان، اظهار کرد: از۱۸ میلیون نشاء مذکور ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار عدد به صورت مکانیزه کامل در دو واحد پیشرفته بانک نشاء مکانیزه سبزی و صیفی درشهرستان های ارومیه و نقده و مابقی در سایر واحدهای گلخانه ای استان تولید می‌ شود که در ابن گلخانه ها علاوه بر سبزی و صیفی، نشا گیاهان دارویی نیز تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان‌ افزود: تولید مکانیزه نشا با فراهم آوردن شرایط ایده‌آل رشد اولیه گیاه، منجر به صرفه‌جویی در مصرف منابع حیاتی مانند آب و بذر می‌شود.

اصغری خاطر نشان کرد: این روش همچنین مقاومت گیاه را در برابر تنش‌های محیطی، آفات و بیماری‌ها افزایش داده و دوره رشد را بهینه‌تر می‌کند که در نهایت منجر به پیش رس شدن، افزایش کیفیت و کمیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان خواهد شد.

وی اضافه کرد: این سازمان از متقاضیان احداث واحدهای تخصصی گلخانه‌ای نشا در استان حمایت می‌کند چرا که در تولید مدرن امروزی در سطح جهان، کشت مستقیم بذر منسوخ شده و کشت نشا رواج یافته است.

اصغری خاطر نشان کرد: نیاز سالانه استان ۱۰۰ میلیون نشا است و تولید فعلی ۱۸ میلیون نشا، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد که باید با حمایت از توسعه کشت های مکانیزه و احداث واحدهای جدید گلخانه ای در این زمینه ، این فاصله را جبران کرد.