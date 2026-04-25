تجلیل از ایثارگری کارکنان درمان در روزهای جنگ  

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی در دیدار با مدیر درمان، معاونان و کارشناسان درمان تأمین اجتماعی استان البرز با تأکید بر نقش بی‌بدیل کارکنان درمان در روزهای جنگ اظهار کرد: واقعیت این است که پس از نیروهای نظامی که با جان‌فشانی از کشور دفاع کردند، این کادر درمان بود که در پشت صحنه جنگ، شبانه‌روز در بیمارستان‌ها و مناطق عملیاتی خدمت‌رسانی کرد و از ایثارگری آنان نباید غافل شد.

وی افزود: کارکنان درمان در دوران جنگ نه‌تنها از وظایف حرفه‌ای خود عقب نماندند، بلکه با تعهد و از خودگذشتگی مثال‌زدنی، فراتر از وظیفه عمل کردند و نقش بسزایی در بازگرداندن امید و حیات به مجروحان و بیماران ایفا کردند.

همتی با اشاره به مأموریت جدید خود در سازمان تأمین اجتماعی و احساس تعهد به خدمت، گفت: به‌ موجب وظیفه‌ای که مدیرعامل سازمان بر دوش من گذاشته، بار دیگر افتخار خدمت به بیمه‌شدگان را یافته‌ام. امیدوارم با همراهی همکاران بتوانیم سنگرهای خدمت را همچون گذشته بازسازی کنیم و خدماتی شایسته و گسترده به مردم ارائه دهیم.

در ادامه این نشست، داریوش طاهرخانی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز، ضمن قدردانی از حضور و حمایت‌های معاون درمان سازمان گفت: حضور بالاترین مقام درمان تأمین اجتماعی کشور در البرز، می‌تواند موجب رشد کمی و کیفی خدمات درمانی و ارتقای سطح رضایت بیمه‌ شدگان شود.

وی افزود: البرز به دلیل مجاورت با پایتخت و مهاجرپذیری بالا جمعیتی بیشتر از آمار رسمی بیمه‌شدگان دارد و همین امر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های درمانی در این استان را دوچندان می‌کند.

طاهرخانی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل کارکنان درمان استان، گفت: همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و انگیزه‌ای مضاعف، در هر شرایطی آماده ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان هستند و تلاش می‌کنند نام البرز در حوزه درمان همچنان درخشان باقی بماند.