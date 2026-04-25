۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

زنان مسلمان قوانین جهانی در برابر تجاوز به غیرنظامیان را نقد می‌کنند

دومین وبینار بین المللی«زن مسلمان» با عنوان «قانون بین المللی در برابر حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به غیرنظامیان کجاست؟» فردا با حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین وبینار بین المللی«زن مسلمان» با عنوان «قانون بین المللی در برابر حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به غیرنظامیان کجاست؟» به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صبح روز یک شنبه ۶ خرداد رأس ساعت ۱۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

در این وبینار بین المللی زهرا بهروز آذر از ایران، زهره بدر الدین از لبنان، ذهبیه الفاهم از تونس، سوسن الفضلی از یمن، مریم مبروک از لبنان، نصرت زهرا جعفری از پاکستان، طاهره محقق از افغانستان، اسماء کالیاتی از ترکیه و ساره حیدر الامیر از عراق سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این وبینار را از طریق لینک https://live.taqrib.ir/ مشاهده کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

