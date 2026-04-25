توزیع ۲۵۰ هزار وعده اطعام توسط خادمیاران رضوی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مقارن با در ایام دهه کرامت و همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) با تأکید بر اهمیت بصیرت و حضور به‌موقع مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار داشت: جنگی که امروز توسط ابرقدرت‌ها بر ما تحمیل شده، تنها با اتکا به ایمان مردم و رهبری و همچنین حضور میلیونی و وقت‌شناسانه آنان در میدان و خیابان‌ها، با شکست مواجه شده است.

وی درباره عملکرد کانون های خدمت رضوی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار خادمیار در هفت هزار کانون تخصصی در سراسر کشور فعال هستند که از این تعداد، ۲۰ کانون تخصصی درمانی در استان سمنان به حدود ۶۰ هزار نفر از هموطنان خدمات ارائه کرده‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان خدمات اجتماعی در قالب‌های گوناگون توسط خادمیاران به مردم استان سمنان و حتی زائران سایر مناطق ارائه شده است، افزود: در مجموع، ۷۷۰ هزار خدمت فعالیت مستمر خادمیاران در استان و خارج از استان به ثبت رسیده است.

سعدالدین همچنین به برپایی بزرگترین موکب پذیرایی از زائران در سمنان به عنوان یکی از اقدامات شاخص اشاره کرد و از اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوعی همچون طرح «چهارشنبه‌های امام رضایی» در مدارس، قرائت صلوات خاصه در بیش از ۱۲۰ مسجد خبر داد.

وی افزود: در حوزه کمک‌های معیشتی، از ارائه بیش از ۲۵۰ هزار اطعام و ۱۱ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان و همچنین اعزام رایگان ۸۰۰ زائر اولی به مشهد مقدس به عنوان بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و حمایتی یاد کرد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از اجرای طرح‌های «مهر درخشان» و «شکوه مادری» در سال جاری خبر داد و بر توجه ویژه به مقوله مهم «جوانی جمعیت» تأکید و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این خدمات، گامی مؤثر برای رفع مشکلات مردم و اعتلای فرهنگ رضوی برداشته شود.