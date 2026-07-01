به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی در آیین تشییع و تدفین پیکر شهید، بیان کرد: کانون‌های خدمت رضوی استان ۱۶ موکب در مسیرهای رفت و برگشت برپا می کند.

وی ادامه داد: این موکب ها با ارائه خدمات متنوع به مردم و زائران می کوشند تا جلوه‌ای از فرهنگ خدمت کریمانه رضوی و ارادت مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه رسالت کانون‌های خدمت رضوی تنها به خدمات اجتماعی محدود نمی‌شود، یادآور شد: ترویج فرهنگ و معارف رضوی، گسترش سبک زندگی اهل‌بیت (ع)، تقویت روحیه ایثار، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت بی‌منت از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

سعدالدین ادامه داد: خادمیاران و یاوران رضوی با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی، نقش مؤثری در تعمیق فرهنگ رضوی و توسعه فعالیت‌های مردمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید، ایشان را شخصیتی مؤمن، شجاع، حکیم، مردمی و خستگی‌ناپذیر توصیف کرد و توضیح داد: اخلاص، بصیرت، روحیه جهادی و خدمت صادقانه به مردم، از ویژگی‌های برجسته این شهید بود و فقدان وی ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان حفظ و ترویج اندیشه و سیره این شهید را وظیفه‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: خادمیاران رضوی با استمرار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی، در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام بر خواهند داشت.

سعدالدین همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی فرهنگ میزبانی از زائران حضرت امام رضا (ع) در مسیر جاده امام رضا (ع) تأکید کرد و افزود: حضور مردم در برپایی مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و برنامه‌های خدمت‌رسانی در ورودی و خروجی شهرها و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، نمادی از همدلی، مشارکت اجتماعی و ارادت مردم به ساحت مقدس امام رضا (ع) است.