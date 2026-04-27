اعزام تیم سیار خونگیری به شهرستان صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زندگی در مهربانیهای کوچک معنا پیدا میکند؛ لبخندی، دستی یاریگر یا چند قطره خون که میتواند جان انسانی را نجات دهد.
وی گفت: انتقال خون استان کرمانشاه همواره بر پایه همین روحیه انساندوستی و مشارکت عمومی فعالیت میکند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: در همین راستا، تیم سیار خونگیری به شهرستان صحنه اعزام شده تا امکان اهدای خون برای شهروندان نیکوکار این منطقه در فضایی آسان و مناسب فراهم شود. این اقدام بخشی از برنامههای منظم انتقال خون استان برای تأمین ذخایر خون و حمایت از بیماران نیازمند است.
میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم خونگیری در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه خواهد بود و از مردم شریف و نوعدوست این شهرستان دعوت میشود روز سهشنبه هشتم اردیبهشت از ساعت هشت صبح تا دوازده ظهر برای مشارکت در این عمل انساندوستانه مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: شهروندان شرکتکننده در فرآیند اهدای خون باید کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند تا روند پذیرش و انجام آزمایشهای اولیه تسهیل شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای خون یکی از شاخصهای رشد اجتماعی و مسئولیتپذیری در جامعه است و هر واحد خون میتواند امید دوبارهای برای بیماران باشد؛ از همین رو از عموم مردم دعوت میکنیم تا با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران سهیم شوند.
