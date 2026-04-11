مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل فرآیند اهدای خون و افزایش مشارکت مردمی انجام می‌شود.

وی افزود: این تیم روز یکشنبه در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خدمات خون‌گیری را به داوطلبان ارائه می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به الزامات حضور اهداکنندگان اظهار کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی افرادی که قصد اهدای خون دارند الزامی است و بدون آن امکان پذیرش وجود نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین ذخایر خون در مراکز درمانی ادامه داد: اهدای خون نقش مهمی در نجات جان بیماران و تأمین نیازهای اورژانسی مراکز درمانی دارد و مشارکت مستمر مردم در این حوزه ضروری است.

میرزاده در پایان از شهروندان خواست با حضور در این برنامه و مشارکت در اهدای خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و افزود: حضور مردم می‌تواند در ارتقای ذخایر خونی استان نقش مؤثری ایفا کند.