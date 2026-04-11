۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در اسلام‌آباد غرب در روز یکشنبه و با حضور شهروندان در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل فرآیند اهدای خون و افزایش مشارکت مردمی انجام می‌شود.

وی افزود: این تیم روز یکشنبه در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خدمات خون‌گیری را به داوطلبان ارائه می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به الزامات حضور اهداکنندگان اظهار کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی افرادی که قصد اهدای خون دارند الزامی است و بدون آن امکان پذیرش وجود نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین ذخایر خون در مراکز درمانی ادامه داد: اهدای خون نقش مهمی در نجات جان بیماران و تأمین نیازهای اورژانسی مراکز درمانی دارد و مشارکت مستمر مردم در این حوزه ضروری است.

میرزاده در پایان از شهروندان خواست با حضور در این برنامه و مشارکت در اهدای خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و افزود: حضور مردم می‌تواند در ارتقای ذخایر خونی استان نقش مؤثری ایفا کند.

