به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس عصر امروز در نشست خبری، گفت: میدان اصلی جنگ تحمیلی سوم، میدان رسانه است و باید به آن توجه ویژه کرد.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۰ میلیون نفر در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند و مردم زیادی از همه سلایق در خیابانها حضور دارند.
وی ضمن محکومیت تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: محال است اجازه دهیم سربازان آمریکایی وارد ایران شوند و در کشور ما قلدری کنند.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال فروپاشی ایران و چپاول نفت هستند که قطعا به اهداف خود نخواهند رسید.
رحیمی مظفری بیان کرد: باید برای مردم تبیین شود که زدن F35 و حادثه اصفهان دو اتفاق کوچکی نبود. باید برای مردم تبیین شود که آمریکا در جنگ تحمیلی سوم به اهداف خود نرسید.
وی تاکید کرد: ما از نظر راهبردی دست بالا را داریم. ما با یک ابرقدرت در حال جنگ هستیم، اما به آمریکا سیلی زدیم و این کشور به اهداف خود نرسید و حتی ناتو نیز تضعیف شد.
وی اظهار کرد: ما همین امروز نیز پیروز جنگ هستیم، اما به دنبال پیروزی کامل با سه راهبرد مشخص هستیم.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس گفت: سه سناریو برای پایان جنگ وجود دارد؛ نخست پایان جنگ با توافق، دوم پایان جنگ بدون توافق و سوم فرسایشی شدن جنگ است.
وی درباره سناریوی توافق توضیح داد: توافق مطلوب زمانی است که به اهداف خود برسیم و سایه جنگ برداشته شود، بخشی از مسائل هستهای حفظ شود، توان نظامی کشور باقی بماند، تحریمها بیاثر شود، ترس کشورها از آمریکا کاهش یابد و ابهت این کشور شکسته شود.
رحیمی مظفری ادامه داد: متزلزل کردن ناتو و انعقاد تفاهم جداگانه با کشورها برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که در این صورت تحریمها خنثی میشود و این موضوع از محورهای مهم در هر توافقی خواهد بود.
وی در ادامه، اظهار کرد: ما درباره مذاکرات پاکستان هیچ درخواستی ارائه نکردیم و ۴۸ ساعت پیش از دریافت پیشنهاد ۱۵ مادهای آمریکا، ترامپ مدعی مذاکره شده بود، در حالی که مذاکرهای در جریان نبود و او جنگ رسانهای به راه انداخته بود.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس درباره سناریوی پایان جنگ بدون توافق گفت: تا همین الان هم پیروز جنگ هستیم، چرا که یک ساعت بعد از شهادت رهبر عزیزمان و فرماندهان، پاسخ موشکی ما آغاز شد.
وی درباره سناریوی سوم، گفت: فرسایشی شدن جنگ میتواند منجر به مشکلات اقتصادی و شکلگیری اجماع جهانی علیه کشورمان شود که باید از تحقق آن جلوگیری کرد.
علیزاده: ما به دنبال جنگ نیستیم
در ادامه این نشست، محسن علیزاده نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما درگیر جنگی شدیم که عمدتا خسارتهای نظامی به ما وارد شده است، البته متحمل خسارت اقتصادی هم شدیم.
وی بیان کرد: ما خواهان جنگ نبوده و نیستیم، اما تا آخرین قطره خون خود مقاومت میکنیم و جان خود را فدای کشورمان میکنیم.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: البته بلاتکلیف ماندن اصلا مناسب نیست و نقش رسانهها در اینجا خیلی پررنگ تر میشود. رسانه ملی ما باید پررنگتر و شفافتر حضور مردم در صحنه را نشان دهد.
علیزاده گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، شاهد همدلی در کشور هستیم که باید ضمن حفظ این انسجام و همدلی، درباره اقتدار و توانمندیهای کشور و همچنین آثار و تبعات جنگ به خوبی در رسانهها روشنگری شود. البته ما هیچ وقت از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.
وی درباره مذاکرات، اظهار کرد: زمانی که در حاکمیت تیمی برای مذاکره انتخاب میشود، حتما باید همه به آنان اعتماد داشته باشیم. محمدباقر قالیباف همچنان مسئول تیم مذاکرهکننده کشورمان است و مطالبی که رسانههای معاند درباره انصراف وی از تیم مذاکرهکننده کشورمان مطرح میشود، کاملا کذب و بیاساس است.
