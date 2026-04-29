«گروسی» باز هم ادعاهای واهی آمریکا را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در مصاحبه ای بدون اینکه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را محکوم کند، با فاصله گرفتن از موضع مستقل این نهاد بین المللی به تکرار ادعاهای واهی واشنگتن پرداخت و ادعا کرد: دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران نیازمند اراده سیاسی از سوی تهران است!

مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی با فراموش کردن اقدامات خصمانه ضدایرانی آمریکا مدعی شد: متقاعد کردن ایران در مورد اهمیت مذاکرات ضروری است! بیشتر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران احتمالا هنوز در مجتمع هسته‌ای اصفهان است که بمباران شد.

«رافائل گروسی» ادعا کرد: تصاویر ماهواره‌ای داریم که آثار آخرین حملات هوایی به ایران را نشان می‌ دهد. ما به‌ طور مداوم در حال دریافت اطلاعات (در این خصوص) هستیم. می‌ خواهیم از تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و فردو، جایی که مواد هسته‌ ای ذخیره می‌ شوند، بازرسی کنیم. ما با روسیه و سایر کشورها در مورد امکان ارسال اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا به خارج از ایران گفتگو کرده‌ایم. اورانیوم غنی‌ شده با خلوص بالا نباید در ایران باقی بماند یا سطح غنی‌سازی آن باید کاهش یابد.

گفتنی است که پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات اخیر میان تهران و واشنگتن آشکارا تصریح کرد که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا مانع اصلی مذاکرات میان دو کشور است.

خبرگزاری رویترز ۳۱ فروردین ماه سال جاری به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که محاصره دریایی تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است و ترامپ پذیرفت که این موضوع را بررسی کند.

پیشتر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تهدید ترامپ برای حمله مجدد به زیرساخت‌های ایران و رویکرد ایران، گفت: درباره دور بعدی مذاکرات ما تصمیمی نداریم. درباره اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود را اشاره کردید. اینکه امریکا همزمان با ادعای دیپلماسی رفتارهایی را انجام می‌دهد که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همان ابتدای اتش بس ما با بدعهدی و نق زنی امریکا مواجه شدیم. ابتدا گفتند لبنان بخشی از اتش بس نبوده در حالی که پاکستان تصریح داشت. بعد از ان که تفاهمی حاصل شد ما با اقدامات دریایی در تنگه هرمز شاهد بودیم.