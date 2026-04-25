۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

لزوم توجه ویژه جمعیت هلال احمر به خراسان جنوبی

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان جنوبی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر کشور، توجه ویژه ای باید به خراسان جنوبی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل سابق و سرپرست جدید جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوادث مختلف ، امدادگران هلال احمر اولین گروهی هستند که در محل مورد نظر برای ارائه خدمات حاضر می شوند.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ تحمیلی سوم، این موضوع بسیار قابل لمس بود و در این راستا شاهد حضور بی دریغ اعضای هلال احمردر محل حوادث بودیم.

فرهادی با بیان این که اقدامات هلال احمر در این حوادث باید به خوبی مستند سازی شود، خاطرنشان کرد: از آن جایی که خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور با پراکندگی بسیار جمعیت است، خدمات رسانی در آن نسبت به دیگر نقاط کشور مشکل تر است لذا جمعیت هلال احمر باید توجه ویژه ای در این خصوص به خراسان جنوبی داشته باشد.

