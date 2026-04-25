به گزارش خبرگزاری مهر، مبین نظری بازیکن تیم ملی کبدی ساحلی در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: خدا را شاکرم که مقابل تیم بنگلادش پیروز میدان شدیم. این تیم همانند پاکستان، هند ، سریلانکا و البته در کنار ایران جزو برترین های آسیا است اما توانستیم بازی را با اختلاف خوب به نفع خودمان به پایان برسانیم.

وی تاکید کرد: برای مقابله با تیم های سوریه و همچنین سریلانکا در نیمه نهایی و فینال آماده می شویم و قول می دهیم خوشرنگ ترین مدال را برای مردم ایران به ارمغان بیاوریم و دل آنان را شاد کنیم.

نظری در خصوص لغو دیدار روز گذشته با سوریه گفت: برای مقابله با تیم کبدی سوریه آمادگی کافی داشتیم و برای کسب پیروزی آماده میدان رقابت بودیم اما بدلیل طوفان و باران شدید که حتی نمی توانستیم از اتاق بیرون بیاییم، بازی لغو شد.

وی افزود: بازی لغو شده با سوریه به فردا صبح موکول شده است و عصر همان روز نیز با تیم سریلانکا دیدار داریم که کار ما را بسیارسخت می کند چراکه سریلانکا تیم قدرتمندی است وهند که از مدعیان کبدی است به سختی توانست سریلانکا را مغلوب کند.