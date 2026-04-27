به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی ساحلی ایران با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد عنوان قهرمانی رقابت‌های بازی‌های آسیایی را از آن خود کند.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار فینال مقابل تیم قدرتمند هند به میدان رفتند و با یک عملکرد منسجم و حساب‌شده با نتیجه ۴۴ بر ۳۱ به پیروزی رسیدند تا مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کنند. این برد ارزشمند حاصل هماهنگی تیمی، آمادگی بدنی مطلوب و عملکرد کم‌نقص بازیکنان ایران در طول مسابقات بود.

تیم ملی کبدی ساحلی ایران در مسیر رسیدن به فینال نیز عملکردی قابل‌توجه از خود به نمایش گذاشت و با عبور از حریفان خود شایستگی حضور در دیدار پایانی را به‌دست آورد. در نهایت نیز با شکست هند یکی از قدرت‌های این رشته در آسیا، بر سکوی نخست ایستاد.

در پی این موفقیت فدراسیون کبدی کشورمان پاداش ۵۰ میلیون تومانی را به هر یک از اعضای تیم ملی کبدی ساحلی اختصاص داد.

آذین ساکی سرپرست فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: به بازیکنان قول داده بودم در صورتی که مدال طلا را کسب کنند قبل از این که مدال به گردنشان آویخته شود پاداش به حساب هایشان واریز خواهد شد که همین اتفاق نیز رقم خورد.