به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که در تجمعات شبانه مردم ایران در حمایت و دفاع از وطن حاضر شده بود گفت: ورزشکاران همیشه در کنار مردم بوده اند و این بار هم مردم و قهرمانان و ورزشکاران کنار یکدیگر پای وطن ایستاده اند.

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران با بیان این که باید به مردم کشورمان تبریک بگویم گفت: همه به ما می گویند قهرمان، ولی قهرمان واقعی شما هستید که در این ۴۰، ۵۰ روز کشور و ملت را تنها نگذاشتید، پای کار بودید.

رئیس فدراسیون تکواندو ادامه داد: ان شاالله که این موضوع مانند همیشه با پیروزی کشور عزیزمان که همیشه و همه جا پیروز بوده به پایان برسد و آنها که قصد تجاوز به کشور عزیزمان را دارند برای همیشه بنشینند سر جایشان و برایشان درس عبرت باشد.

هادی ساعی ادامه داد: من به عنوان یک ایرانی از تمام شما عزیزان و همه ملت ایران تشکر می کنم، برای غیرت و تعصب شما، برخی اوقات ورزشکاران با تمام وجودشان در میدان می جنگند. ولی من امروز دیدم شما از ورزشکاران خیلی با غیرت تر هستید. کسانی که با خانواده و فرزندان خود آمدند. دست تک تک شما عزیزان را می بوسم.