۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

ساعی در تجمعات مردمی:

قهرمانان واقعی مردم ایران هستند/ هیچگاه کشورمان را تنها نمی‌گذاریم

رئیس فدراسیون تکواندو و پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران با حضور در تجمعات مردمی گفت: همه به ما می گویند قهرمان، اما قهرمان واقعی مردم کشورمان هستند که پای وطن ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که در تجمعات شبانه مردم ایران در حمایت و دفاع از وطن حاضر شده بود گفت: ورزشکاران همیشه در کنار مردم بوده اند و این بار هم مردم و قهرمانان و ورزشکاران کنار یکدیگر پای وطن ایستاده اند.

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران با بیان این که باید به مردم کشورمان تبریک بگویم گفت: همه به ما می گویند قهرمان، ولی قهرمان واقعی شما هستید که در این ۴۰، ۵۰ روز کشور و ملت را تنها نگذاشتید، پای کار بودید.

رئیس فدراسیون تکواندو ادامه داد: ان شاالله که این موضوع مانند همیشه با پیروزی کشور عزیزمان که همیشه و همه جا پیروز بوده به پایان برسد و آنها که قصد تجاوز به کشور عزیزمان را دارند برای همیشه بنشینند سر جایشان و برایشان درس عبرت باشد.

هادی ساعی ادامه داد: من به عنوان یک ایرانی از تمام شما عزیزان و همه ملت ایران تشکر می کنم، برای غیرت و تعصب شما، برخی اوقات ورزشکاران با تمام وجودشان در میدان می جنگند. ولی من امروز دیدم شما از ورزشکاران خیلی با غیرت تر هستید. کسانی که با خانواده و فرزندان خود آمدند. دست تک تک شما عزیزان را می بوسم.

کد مطلب 6810976

