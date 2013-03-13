بزمون: از ورزشکاران ووشو تجلیل می کنیم/قهاری: مشغله کاری مسئولان را در نظر بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری با عنوان بازگشت غریبانه ووشوکاران به خانه در خبرگزاری مهر، هیئت ووشوی جزیره کیش توضیحاتی را ارائه کرد.

در جوابیه هیئت ووشوی کیش به این خبرگزاری آمده است: هیئت ووشو مسئولیت ورزش فوق را با نظارت معاونت ورزش و آموزش در جزیره کیش بر عهده دارد، که هزینه اعزم به مسابقات و انجام تمرینات و برگزاری کلاسهای مربوطه در سالن کوثر از قبیل امکانات بدنسازی، تهیه لوازم و سخت افزارهای ورزشی و دفتر هیئت: ساعات تمرینات ووشو بطور رایگان را معاونت ورزش در طول سال تحت پوشش خود دارد.

ورزشکاران این هیئت در طول سال جاری به ترتیب: 1- مرداد ماه به مسابقات کشوری در استان آذربایجان غربی، 2 - مهرماه در رقابتهای بین المللی (هنرهای رزمی در شهر فرانگفورت آلمان) و 3- قهرمانی کشوری به استان خوزستان شهرستان دزفول اعزام شدند که در این خصوص کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، تغذیه، اسکان، لباس و تهیه لوازم ورزشی مورد نظر از طریق معاونت ورزش و آموزش جزیره کیش اقدام و پرداخت کردید.

در خبر مذکور مربوط به مسابقات قهرمانی کشوری دزفول می باشد نیز کلیه هزینه ها از طریق معاونت ورزش تامین گردید و هیچ هزینه ای از طریق ورزشکاران انجام نگرفت.

همچنین در پایان این توضیحات اعلام کردند: ورزشکاران ووشوکار در زمان اعزام با بدرقه و پس از مسابقه در زمان بازگشت با حضور مسئولان ورزش کیش با تهیه بنر و دسته گل در فرودگاه کیش مراسم استقبال انجام گردید. که عکسهای مربوطه به پیوست میباشد. اینجانب محمدرضا قهاری رئیس هیئت ووشو کیش تیم فوق را به عنوان سرپرست در این رقابتها همراهی مینمودم.

به گزارش مهر، در عکسهای ارسالی مسئولان ورزش کیش به این خبرگزاری هیچ نشانی از علیرضا عامری مدیرعامل منطقه آزاد کیش، مجید بزمون معاونت ورزش و آموزش کیش نیست و اشاره هیئت ووشو تنها به حضور محمدرضا فرعی کارشناس مسئول نظارت بر هیئت های ورزشی، علاالدین افتخاری کارشناس نظارت بر هیئت های ورزشی و بهمن معروف کارشناس امور مسافرت های ورزشی است.

در این خصوص محمدرضا قهاری داور بین المللی و رئیس هیئت ووشو جزیره کیش در گفتگو با خبرنگار مهر در جزیره کیش در خصوص مصاحبه یکی از ورزشکاران و گلایه نسبت به عدم حضور مسئولانی همچون مدیرعامل و معاونین منطقه آزاد کیش در مراسم استقبال گفت: اگر چه این ورزشکار کمی احساساتی درباره بازگشت تیم صحبت کرد اما لازم بود که خود من به عنوان رئیس هیئت ووشو در جزیره کیش مطالب نا گفته را بگویم.

رئیس هیئت ووشو کیش به کارنامه مسابقات داخلی و بین المللی ووشو کیش در سال 1391 اشاره کرد و افزود: در مرداد ماه سالجاری مسابقات کشوری در آذربایجان غربی، مهرماه در رقابت های بین المللی هنرهای رزمی در شهرفرانگفورت کشور آلمان سال 2012 که با دو مدال طلا ودو نقره به کشور برگشتیم انصافا استقبال شایانی در فرودگاه کیش از تیم شد.

وی در توضیح به نحوه پرداخت هزینه ها اظهارداشت: تمامی هزینه های تیم اعزامی ووشوی کیش به مسابقات قهرمانی کشور در شهر دزفول انتخابی مسابقات 2013 هلند که با کسب چهار مدال طلا و سه نقره همراه بود از سوی معاونت آموزش و ورزش کیش تامین شد. و اگر در این مسابقات حتی خودمان هم هزینه ایی کردیم پس از سیر مراحل اداری آن توسط معاونت ورزش پرداخت می شود.

قهاری مشکلات کلی در ورزش را یک امر عادی عنوان کرد و گفت: ورزش ووشو در کیش رو به توسعه و پیشرفت است و توجه ها به آن هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر و بهتر می شود و تا کنون اجازه نداده ایم ورزشکاران مدال آور این رشته از جیب خودشان هزینه کنند و یا کمبودی را احساس کنند.

وی با بیان اینکه ما به هنگام بازگشت از مسابقات نیز توقع نداریم اگر مسئولی برای استقبال نیامد به صدا وسیما و خبرنگاران گلایه کنیم بیان داشت: بالاخره یک مسئول نیز گرفتاری های خاص خودش را دارد و امکان دارد نتواند در آن ساعت به فرودگاه بیاید.

قهاری در ادامه گفتگو با مهر عنوان کرد: در کل مراسم استقبال از ورزشکاران در بازگشت از مسابقات دزفول خوب بود و حال اگر به مزاق یکی از ورزشکاران خوش نیامد نمی بایست کل مجموعه زیر سئوال برود. باید توجه ها بیشتر به رفع مشکلات عمومی و کلی در ورزش سوق داده شود و به آن پرداخت تا راه برای حضور بیشتر دوستداران و علاقمندان رشته های مختلف ورزشی هموار و باز شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش و آموزش تاکیدات خوبی بر امر توجه به ورزش دارند، اضافه کرد: تلاش های خوبی برای رفاه ورزشکاران و کسب مدالهای رنگارنگ ملی و بین المللی در جزیره کیش شده است.

رئیس هیئت ووشو جزیره کیش به بحث انتقاد پذیری درورزش اشاره کرد و گفت: من یک منتقد ورزشی هم هستم و معتقدم باید انتقادها به جا و سازنده باشد. انتقاد به جا و سازنده مانند شارژ و مسکن قوی برای درمان بعضی از مسایل و مشکلات در ورزش و تمامی مسئولیت های کاری عمل می کند و کسانی که انتقاد پذیرتر هستند قطعا در کار و مسئولیت شان پیروز و موفق تر خواهند بود. کسانی هم که از انتقاد فرار می کنند و یا پذیرش و ظرفیت آن را دارا نیستند از رسیدن به موفقیت در مسئولیت کاری که به عهده گرفتند در نیمه های راه باز خواهند ماند و این در کشور ما بارها اثبات شده است.

در ادامه پیگیری های خبرنگار مهر مجید بزمون سرپرست معاونت ورزش سازمان منطقه آزاد کیش در گفتگو با مهر در تشریح عملکرد جایگاه ورزش در جزیره کیش در سال 1391 گفت: در حال حاضر فضای ورزشی در کیش بالغ بر 200 هزار متر مربع است که این فضا در حال توسعه و پیشرفت است. 28 رشته ورزشی آقایان و در 20 رشته نیز مخصوص بانوان در جزیره کیش فعالیت می کنند و 80 نفر مربی داریم که کلیه حقوق و مزایای آنان توسط معاونت ورزش پرداخت می شود به انتساب پنج هزار نفر ورزشکاری که تاکنون بیمه شدند.

وی به کارنامه مسابقات داخلی و بین المللی 1391 برابر با سال 2012 میلادی در جزیره اشاره کرد و گفت: میزبان 94 مسابقه داخلی، 81 مسابقه کشوری، سه مسابقه بین المللی بوده ایم و ورزشکاران جزیره کیش به چهار مسابقه بین المللی در کشورهای روسیه، آلمان و آلماتی اعزام شدند که کلیه هزینه های آن را معاونت ورزش پرداخت کرده است.

سرپرست معاونت ورزش سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص آمار کسب مدال توسط ورزشکاران جزیره کیش در سال 1391 اظهار داشت: جمعا 109 مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات کشوری و بین المللی در رشته های مختلف ورزشی توسط ورزشکاران بومی ساکن کیش کسب شده است که شامل 40 مدال طلا، 35 نقره و 34 برنز کسب شد که 22 مدال طلا، نقره و برنز آن مربوط به مسابقات بین المللی است و اینها همه با حمایت های جدی و قاطعانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود که به جوانان و ورزش جزیره کیش اهمیت ویژه ایی قائل می شوند.

وی عنوان کرد: امروز مردم و مسئولان جزیره کیش به این ورزشکاران عزیز افتخار می کنند و به هنگام ورودشان نیز به جزیره برنامه های خاصی برای تشکر و قدردانی از آنان تدارک می بینیم.

بزمون در مورد اینکه چرا در زمان استقبال از ورزشکاران مدیرعامل و معاونت ورزش و آموزش حضور نیافته اند، بیان داشت: مسئولانی هستند که وظیفه استقبال از ورزشکاران را به هنگام بازگشت از مسابقات در فرودگاه بین لمللی و بندرگاه جزیره کیش بر عهده دارند. رئیس اداره ورزش، مدیر ورزش، مسئول هیئت های ورزشی و مسئول تشریفات در زمان ورود ورزشکاران به استقبال می روند. و اینگونه نیست که کسی به استقبال ورزشکاران نرود.

بزمون به هزینه های مالی در خصوص ورزشکاران اعزامی به مسابقات ووشو قهرمانی کشور به شهرستان دزفول در بهمن سالجاری اشاره کرد و افزود: مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان به صورت تنخواه برای مخارج به این تیم هشت نفره پرداخت و مابقی هزینه ها مانند بلیط رفت و برگشت، لوازم، تجهیزات لازم، خورد و خوراک و حمل و نقل جمعا برای این تیم خوب و با افتخار ووشو جزیره کیش شش میلیون و 900 هزار تومان پس از اتمام مسابقات و بازگشت به کیش توسط معاونت ورزش سازمان منطقه آزاد کیش پرداخت شد.