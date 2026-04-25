به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکری با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از سامانه‌های هوشمند ترددشمار، در مجموع ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۰۶ تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه سبک افزود: در بخش خودروهای سواری نیز ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۴۲۷ تردد ثبت شده که در مقایسه با فروردین سال گذشته، ۱۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان در ادامه با بیان تغییرات ترافیکی در محورهای مختلف استان گفت: بر اساس تحلیل داده‌های آماری، محور بیجار – تکاب با رشد ۹ درصدی، بیشترین افزایش تردد را در بین محورهای مواصلاتی استان به خود اختصاص داده است.

شکری همچنین تصریح کرد: در مقابل، محور قروه – سنقر بیشترین کاهش تردد را تجربه کرده و با افت ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این آمار و تحلیل‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی حوزه حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد و می‌تواند به بهبود مدیریت ترافیک در محورهای پرتردد کمک کند.