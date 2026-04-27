ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار ابنیه فنی شامل پلها و سازههای مرتبط در شبکه راههای استان وجود دارد که بهصورت مستمر مورد پایش، نگهداری و رسیدگی قرار میگیرند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته افزود: در این مدت ۳۹ دستگاه پل احداث، ۲۹ مورد تعمیرات اساسی پلها و همچنین ۷۷ مورد لایروبی و تنقیه پلها در سطح استان انجام شده که نقش مهمی در افزایش ایمنی و پایداری مسیرهای ارتباطی داشته است.
مدیرکل راهداری آذربایجان غربی ادامه داد: علاوه بر این، عملیات تعمیر و احداث نرده و قرنیز برای ۸۷ پل و همچنین احداث و بهسازی راهدارخانهها در ۱۴ مورد نیز به اجرا درآمده که این اقدامات در راستای ارتقاء ایمنی سازههای فنی و تسهیل در ارائه خدمات راهداری انجام شده است.
شکری با اشاره به پروژههای شاخص در این حوزه تصریح کرد: اجرای ۹ پروژه شاخص مانند، احداث پل قرخبلاغ در شهرستان چالدران با پیشرفت ۷۵ درصدی، بهسازی پل دیزجدیز در خوی با پیشرفت ۷۱ درصدی، احداث پل دو دهانه ۸ متری در مسیر زرآباد - علی شیخ - آغباش شهرستان خوی با پیشرفت ۶۰ درصدی و تکمیل پلهای مهم در محورهای ارتباطی استان از جمله طرحهایی است که در سال گذشته با جدیت دنبال شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: همچنین پروژههایی نظیر احداث پل حمزهآباد در بوکان، تکمیل پل نازک در پلدشت و اجرای عملیات تکمیلی پلهای مسیرهای روستایی و بینشهری از دیگر طرحهای مهم در حال اجرا در سطح استان هستند که با هدف افزایش ایمنی و بهبود جریان ترافیک اجرایی شدهاند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر ابنیه فنی گفت: با توجه به نقش حیاتی پلها در پایداری شبکه حملونقل، برنامهریزی دقیق برای پایش مستمر، انجام تعمیرات دورهای و ارتقاء سازهها در دستور کار قرار دارد تا از بروز خسارات احتمالی و اختلال در تردد جلوگیری شود.
مدیرکل راهداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: توسعه و نگهداری اصولی ابنیه فنی یکی از اولویتهای اصلی این ادارهکل بوده و تلاش میشود با اجرای پروژههای جدید و بهسازی سازههای موجود، سطح ایمنی و کیفیت شبکه راههای استان به شکل قابل توجهی ارتقاء یابد.
