مجوز ساخت ۶۵ مجتمع خدماتی رفاهی در آذربایجان غربی صادر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری روز یکشنبه در شورای برنامه ریزی منطقه ۴ ستاد اقامه نماز کشور در ارومیه اظهار کرد: ۳۴ مجتمع خدماتی- رفاهی جدید در حال احداث بوده و مجوز ساخت ۶۵ مجتمع جدید نیز صادر شده است که در آینده نزدیک به ظرفیت خدماتی استان افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های خدماتی استان افزود: در حال حاضر ۳۶ مجتمع خدماتی-ررفاهی بین‌راهی در طول ۳ هزار کیلومتر راه‌های بین‌شهری استان تحت نظارت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد و اکیپ‌های نظارتی به‌صورت مستمر از این مجتمع‌ها بازدید می‌کنند تا شرایط مناسب برای رفاه مسافران فراهم شود.

شکری با اشاره به گستره فعالیت‌های این اداره‌کل افزود: همکاران راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای در محدوده ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه و در ۷ پایانه مرزی آذربایجان غربی، در تمامی شرایط فعال بوده و خدمات‌رسانی مستمر انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌. غربی ادامه داد: در ۸ شهرستان مرزی که در شرایط جنگ تحمیلی سوم حتی نیاز به عملیات برف‌روبی نیز وجود داشت، نیروهای راهداری در کنار مردم، نیروهای نظامی و رزمندگان حضور داشته و پشتیبانی لازم را ارائه کردند.

شکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در داخل شهرها تصریح کرد: در محدوده‌های شهری نیز در تمامی ۲۰ شهرستان استان، به‌دلیل تجاوز خصمانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، همکاران این اداره‌کل در عملیات آواربرداری مشارکت فعال داشتند.

وی در ادامه به نقش بخش حمل‌ونقل در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، اگرچه ممکن است در سطح جامعه کمتر محسوس باشد، اما وفور کالا در بازار مرهون تلاش رانندگان عزیز است که در هر شرایطی پای کار بودند و از بنادر جنوبی کشور، ۵۶ هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی را به استان حمل کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی افزود: رانندگان در شرایط خاص جنگی حتی بدون دریافت کرایه، برای دفاع از وطن در صحنه حضور داشتند که این امر نشان‌دهنده روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری این قشر زحمتکش است.

شکری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی و خدماتی در حوزه اربعین اشاره کرد و گفت: در حوزه نماز و اقامه آن، استان آذربایجان ‌غربی در شمال‌غرب کشور جزو ۶ استان اربعینی قرار گرفته و در سال گذشته نیز با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شاهد افزایش ۳۰ درصدی زائران اباعبدالله الحسین (ع) بودیم.

وی ادامه داد: اقدامات گسترده‌ای در مسیرهای اربعینی به‌ویژه در محور ارومیه تا تمرچین انجام شده که از جمله آن می‌توان به فراهم‌سازی امکان تردد رایگان زائران تا اربیل عراق اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی همچنین به خدمات ارائه‌شده در مرز بازرگان اشاره کرد و گفت: در این مرز نیز خدمات مناسبی از جمله تأمین حمل‌ و نقل و ایجاد استراحتگاه‌ها برای زائران پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند با شرایط مناسب به مرز تمرچین عزیمت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به توسعه فضاهای عبادی در مسیرهای پرتردد گفت: در سال گذشته نمازخانه‌های فاخری در محورهای مهم از جمله مسیر بازرگان به تبریز و ارومیه به تمرچین احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

شکری در ادامه به اجرای پویش‌های ایمنی اشاره کرد و افزود: همه‌ساله در ایام نوروز، پویش «چشم به راهیم» با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای و معرفی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی به مردم اجرا می‌شود که نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ ایمنی دارد.

وی همچنین به برگزاری آیین‌های مذهبی در مرز تمرچین اشاره کرد و گفت: در ظهر اربعین، نماز باشکوهی در مرز تمرچین برگزار می‌شود که در آن اقشار مختلف مردم از ادیان و اقوام گوناگون حضور دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل دو سال موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده و امید است با تداوم تلاش همکاران، این روند در سال‌های آینده نیز استمرار یابد.