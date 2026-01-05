خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جاده‌ها، شریان‌های حیاتی توسعه هر منطقه به شمار می‌روند و میزان تردد وسایل نقلیه در آن‌ها، شاخصی مهم برای سنجش تحرک اجتماعی، اقتصادی و حتی گردشگری محسوب می‌شود.

استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چند استان مهم غربی کشور، همواره از ترافیک قابل توجهی برخوردار بوده است.

تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نشان می‌دهد که در آذرماه ۱۴۰۴، تردد بین‌استانی در محورهای کردستان روندی افزایشی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد محسوسی را تجربه کرده است.

ثبت بیش از ۲.۷ میلیون تردد بین‌استانی در یک ماه

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به نتایج پایش سامانه‌های هوشمند ترافیکی اظهار کرد: در آذرماه سال جاری، مجموع تردد بین‌استانی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۳۴ مورد رسیده است.

شهرام شکری با بیان اینکه این آمار نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد، افزود: این رشد بیانگر افزایش حجم جابه‌جایی، ترددهای کاری، تجاری و مسافرتی در سطح استان است که می‌تواند متأثر از عوامل متعددی از جمله بهبود شرایط راه‌ها و افزایش تعاملات بین‌استانی باشد.

افزایش تردد خودروهای سبک؛ نشانه‌ای از تحرک اجتماعی

شکری یکی از نکات قابل توجه در گزارش‌های آماری را افزایش تردد خودروهای سبک در محورهای بین‌استانی کردستان دانست و گفت: میانگین تردد روزانه وسایل نقلیه سبک بین‌استانی در آذرماه امسال به ۲۳۲ هزار و ۱۳۰ دستگاه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است.

به گفته وی، این آمار می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سفرهای شخصی، ترددهای خانوادگی و رفت‌وآمدهای شغلی میان استان کردستان و استان‌های همجوار باشد؛ موضوعی که نقش مهمی در تحلیل الگوهای سفر و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ایفا می‌کند.

محور قروه – سنقر در صدر افزایش ترافیک

بررسی جزئی‌تر آمارها حاکی از آن است که رشد تردد در همه محورهای استان یکسان نبوده و برخی مسیرها افزایش قابل توجه‌تری را تجربه کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در این زمینه گفت: محور قروه – سنقر با ثبت رشد ۲۷ درصدی تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین افزایش حجم عبور و مرور را در میان محورهای استان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این افزایش می‌تواند ناشی از نقش این محور در اتصال مناطق شرقی استان به شبکه راه‌های استان‌های همجوار و همچنین افزایش ترددهای تجاری و محلی در این مسیر باشد.

کاهش تردد در محور کامیاران – روانسر

وی ادامه داد: در مقابل افزایش ترافیک در برخی مسیرها، آمارها از کاهش تردد در برخی دیگر از محورهای مواصلاتی استان خبر می‌دهد.

شکری با اشاره به این موضوع تصریح کرد: محور کامیاران – روانسر در آذرماه امسال با کاهش ۵ درصدی تردد، بیشترین افت حجم عبور و مرور وسایل نقلیه را در سطح استان داشته است.

به گفته وی، تغییر مسیرهای تردد، شرایط جوی، وضعیت پروژه‌های عمرانی یا تغییر الگوی سفر کاربران جاده‌ای می‌تواند از عوامل مؤثر در کاهش تردد این محور باشد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسی است.

نقش سامانه‌های هوشمند در مدیریت ترافیک

وی یکی از ابزارهای کلیدی در استخراج و تحلیل این آمارها را سامانه‌های هوشمند ثبت تردد دانست و افزود: این سامانه‌ها در سال‌های اخیر نقش پررنگی در مدیریت شبکه راه‌های کشور ایفا کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با تأکید بر اهمیت این سامانه‌ها گفت: پایش مستمر ترددها از طریق سامانه‌های هوشمند، امکان تحلیل دقیق وضعیت ترافیکی، شناسایی نقاط پرحادثه و برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای ایمنی راه‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: داده‌های به‌دست‌آمده از این سامانه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری در حوزه نگهداری راه‌ها، زمان‌بندی عملیات عمرانی و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای است.

افزایش تردد؛ فرصت یا چالش؟

وی با بیان اینکه افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از پویایی اقتصادی و اجتماعی باشد، اما در عین حال چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، گفت: رشد عبور و مرور وسایل نقلیه، نیازمند ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش ایمنی، توسعه خدمات رفاهی و نظارت مستمر بر وضعیت راه‌هاست.

شکری در این باره خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش ترددها، تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای ارتقا یابد تا این رشد ترافیکی به افزایش حوادث منجر نشود.

آمارهای تردد آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که محورهای مواصلاتی استان کردستان همچنان نقش مهمی در شبکه حمل‌ونقل غرب کشور ایفا می‌کنند.

ثبت بیش از ۲.۷ میلیون تردد بین‌استانی در یک ماه و رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته، بیانگر افزایش تحرک و پویایی در این استان است.

در عین حال، تفاوت روند تردد در محورهای مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل داده‌ها و توجه همزمان به فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از افزایش عبور و مرور را بیش از پیش نمایان می‌کند.