۷۵۰۰ میلیارد تومان خسارت جنگ تحمیلی سوم به میراث تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری، در جمع خبرنگاران با قدردانی از انسانهایی که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با تمام توان در کنار مردم ایستادند، مؤلفههای قدرت را چنین برشمرد و گفت: رزمندگان ما با مقاومت و شجاعت توانستند یک ملت را سربلند و سرافراز کنند و به دشمنان ملت بفهمانند که تا ایران هست، ایرانی هست و مقاومت خواهد کرد.
وی افزود: دومین مؤلفه قدرت را حضور مردم در میدان دانست و افزود: حضور مردم در میدان به مثابه سوخت قدرت سخت ماست. این یک پدیده جدید و ناپیداست. ما در گذشته شاهد این حرکت و خروش و قیام عمومی که بیش از ۳۰ میلیون جمعیت هر شب در خیابانها باشند، نبودیم. این یک کانون جدید قدرت است.
صالحی امیری ادامه داد: سومین نکته را حمایت صادقانه و همهجانبه دولت و نهادهای حمایتی عنوان کرد و گفت: دولت تلاش کرد مردم به جز سختی جنگ، مشقت دیگری را تحمل نکنند. همه کالاهای اساسی و نیازها در سراسر کشور در دسترس بود.
وزیر میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به نقش هلالاحمر تصریح کرد: یکی از ارگانی که عزت و افتخار و پرچم ایران را نگه داشت، هلالاحمر است و دوست و دشمن در ایران و جهان قضاوت میکند که هلالاحمر کارنامه درخشانی نشان داد و بیش از ۷۰۰۰ نجات انسان انجام دادند که همگی قابل ارزش است، اما هلالاحمر یک کار بزرگتر کرد: اعتماد عمومی، رضایت عمومی و مشارکت عمومی را در کنار خود به کار گرفت.
وی افزود: امروز هر نقطه از ایران زمین هر حادثهای شکل بگیرد، مردم میبینند عزیزان هلالاحمر با این لباس مقدس در کنارشان هستند و حضور مهمتر از عمل است. امروز وقتی مردم در اقصا نقاط کشور دچار حادثه میشوند، در ناخودآگاهشان این نشانه است که هلالاحمر در نزدیکی من حضور دارد. آماری که اقای کولیوند دادند بسیار رضایتبخش است؛ در کمتر از ۱۲ دقیقه خودشان را به محل حادثه رساندند و این در تجربه تاریخی ما بسیار کمنظیر یا بینظیر است و ۱۴۹ مرکز میراثی با ۷۵۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به ماهیت رژیمهای جنایتکار گفت: اسرائیل برای رژیم جنایتکار و کودککش آمریکا هیچ مرزی را برای تهاجم قائل نیستند و بنابراین امروز ما در جنگ با پدیدهای به نام اخلاق، انسانیت و قوانین بینالمللی مواجه نیستیم.
وی افزود: تا امروز ۱۴۹ مرکز میراثی ما مورد تهاجم قرار گرفته است و همین امروز قبل از این جلسه، ما جلسهای داشتیم برای بازسازی و مرمت این بناها از طریق پویش ایرانیان داخل و خارج از کشور و با برآورد امروز ما، ۷۵۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدهایم، اما با همت مردم ایران زمین و ایرانیان خارج از کشور، همه این بناها را مرمت خواهیم کرد.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جنایتهای تاریخی آمریکا تأکید کرد: نکته مهمتر این است که ما پدیدهای داریم به نام میناب و من بارها از رسانه ملی خواهش کردم و الان هم از همه اصحاب رسانه خواهش میکنم؛ آمریکا در سند جنایاتش هیروشیما را دارد، ویتنام را دارد، و جنایت سوم آمریکا در میناب هست.
صالحیامیری افزود: ما تلاش میکنیم یک جریانسازی بزرگ را از داخل به بیرون هدایت کنیم تا در مجامع حقوقی بینالملل بتوانیم جنایت سوم را ثبت کنیم.
نظر شما