تولید ۱.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تداوم بارشهای بهاری در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: به لطف خداوند بارندگیهای مناسبی که تقریبا از اواسط زمستان آغاز شده همچنان ادامه دارد و این بارشها کشاورزان را در سراسر کشور امیدوارتر کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: خوشبختانه همه ۱۳ استانی که بیشترین بارشها را داشتهاند، استانهای اصلی تولید کننده غلات به ویژه گندم هستند و برآورد میشود که امسال بالغ بر ۱۳ میلیون تن گندم تولید کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امسال هم در تامین گندم مورد نیاز نان و خبازیها خودکفا خواهیم بود، افزود: اگر الزاماتی مانند خرید تضمینی مناسب و پرداخت به به موقع صورت گیرد ان شاالله حدود یک و نیم میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع نیز در داخل تولید خواهد شد و نیازی نیست از خارج وارد کنیم.
