۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

تولید ۱.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع

تولید ۱.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه امسال هم در تامین گندم مورد نیاز نان و خبازی‌ها خودکفا خواهیم بود، گفت: امسال حدود یک و نیم میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع در داخل تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تداوم بارش‌های بهاری در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: به لطف خداوند بارندگی‌های مناسبی که تقریبا از اواسط زمستان آغاز شده همچنان ادامه دارد و این بارش‌ها کشاورزان را در سراسر کشور امیدوارتر کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: خوشبختانه همه ۱۳ استانی که بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند، استان‌های اصلی تولید کننده غلات به ویژه گندم هستند و برآورد می‌شود که امسال بالغ بر ۱۳ میلیون تن گندم تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امسال هم در تامین گندم مورد نیاز نان و خبازی‌ها خودکفا خواهیم بود، افزود: اگر الزاماتی مانند خرید تضمینی مناسب و پرداخت به به موقع صورت گیرد ان شاالله حدود یک و نیم میلیون تن گندم مورد نیاز صنایع نیز در داخل تولید خواهد شد و نیازی نیست از خارج وارد کنیم.

سمیه رسولی

    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      غلات مورد نیاز دام طیور و ابزیان چی

