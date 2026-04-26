به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم اذعان کرد، این تفکر در حال تقویت شدن است که با توجه به کاهش ظرفیت ارتش رژیم صهیونیستی برای مدیریت جنگ فرسایشی، حذف حزب‌الله از طریق نیروی نظامی در شرایط کنونی غیرواقع‌بینانه است.

در این گزارش به نقل از یک مقام صهیونیست آمده است، عملاً هیچ وسیله نظامی قادر به توقف کامل حملات موشکی حزب الله نیست و تل آویو تنها می تواند آن را تضعیف کند.

بر اساس این گزارش، محافل نظامی رژیم صهیونیستی با چالش فزاینده‌ای در رابطه با فرسودگی عملیاتی همراه با اتکای شدید به نیروهای ذخیره در جبهه‌های متعدد روبرو هستند. یک عملیات فراگیر علیه حزب‌الله نیازمند افزایش گسترده نیروها است که در شرایط فعلی غیرممکن تلقی می‌شود.

بنا به اذعان مسئولان رژیم صهیونیستی این واقعیت، آتش‌بس را نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک ضرورت عملیاتی با هدف کاهش فشار بر ارتش اشغالگر و اولویت‌بندی مجدد اهداف آن پس از ماه‌ها جنگ مداوم در جبهه‌های متعدد نشان می دهد. رژیم صهیونیستی عملاً از راهبرد پیروزی نظامی به یک جنگ فرسایشی بلندمدت تغییر جهت داده و هدف حذف حزب الله کنار گذاشته شده است.

اسرائیل هیوم اضافه کرد، مقامات نظامی اذعان می‌کنند که حزب‌الله از نظر نظامی شکست نخورده است. این جنگ به دلیل انتشار تصاویر و گزارش‌های ویرانی در جنوب لبنان هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک فزاینده‌ای را برای رژیم صهیونیستی به ویژه در اروپا و آمریکا به همراه داشته است.