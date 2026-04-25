آرادان-گرمسار پر ترددترین جاده استان سمنان؛ بیشترین تخلف در محور میامی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی غروب شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان به موضوع آمار تردد خودروها طی فروردین ماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: بیش از سه میلیون و ۱۹۹ هزار تردد طی این بازه در استان سمنان ثبت شده است.

وی از ۱۴ فروردین به عنوان پرتردد ترین روز سال یاد کرد و اظهار داشت: بیشترین سفرها نیز با ۲۱ درصد به استان تهران رخ داده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های استان سمنان محور میامی به سبزوار محدوده دوچیله را به عنوان دارای بیشترین تخلفات رانندگی برشمرد و اضافه کرد: سرعت بیشترین سهم تخلفات رانندگی را داشته است.

مقیمی محور آرادان به گرمسار را طی فروردین ماه سال جاری به عنوان پر ترددترین محور معرفی کرد و افزود: متوسط ۲۰ هزار و ۱۷ تردد روزانه در این محور ثبت شده است.

وی به آماری پیرامون ماندگاری بیش از سه روز وسایل نقیله غیر بومی در استان سمنان اشاره داشت و تصریح کرد: خودرو پلاک تهران با ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته است.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان سهم تردد خودروهای سنگین طی بازه فروردین ماه سال جاری ۱۵.۷ درصد کل ترددها بوده است.