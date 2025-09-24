ثبت ۴.۵۳ میلیون تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در ساختمان کنترل ترافیک محورهای استان سمنان از ثبت چهار میلیون و ۳۵۲ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای استان طی شهریور ماه سال جاری خبر داد و افزود: متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان در این بازه زمانی دو هزار و ۷۲۸ وسیله نقلیه بوده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: با توجه به آمار احصا شده از سامانه‌های هوشمند، جمعه بیست و یکم شهریور ماه سال جاری پرترددترین روز در این بازده زمانی بوده است.

مقیمی، سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای ورودی استان طی این مدت را ۱۶.۱۶ درصد عنوان کرد و افزود: سامانه‌های هوشمند حمل و نقل از قبیل دوربینهای نظارت تصویری، سامانه‌های تردد شمار، سیستم توزین در حال حرکت و سامانه‌های ثبت تخلف در کلیه جاده‌های استان سمنان فعال هستند و از این طریق، وضعیت ترافیکی و همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در محورها مورد کنترل و پایش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه پرتردد ترین محور در این بازه محور گرمسار - آرادان بوده، افزود: بیشترین مقصد سفر خارج استان خودروهای پلاک استان سمنان در شهریورماه تهران (۳۲ درصد)، مازندران (۱۷ درصد)، گلستان (۱۰ درصد)، قم (۶ درصد)، خراسان رضوی (۸ درصد) و سایر استان‌های کشور (مجموعاً ۲۷ درصد) بوده است

مقیمی در پایان با اشاره به اینکه تعداد ۴۹۰۰ نفر از هموطنان از خدمات تلفن گویای ۱۴۱ در شهریور ماه استفاده کرده اند، اظهار کرد: سامانه تلفنی گویا و اپراتوری ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی درخصوص آخرین وضعیت جاده‌های کشور است و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز آخرین وضعیت و اطلاعات جاده‌های کشور را در اختیار مردم گذاشته و پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راه‌ها، وضعیت جاده‌ها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار دارد.