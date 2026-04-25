به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در بیست‌ودومین جلسه کمیته مراسمات و نشست هماهنگی برگزاری رزمایش «جانفدایان ایران امام رضایی» که همزمان با سراسر کشور روز چهارشنبه برگزار می شود، اظهار کرد: تاکنون ۲۰۰ مصوبه اجرایی در این کمیته به تصویب رسیده و استان ایلام در اجرای این برنامه‌ها جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مردمی پیش‌بینی‌شده افزود: برگزاری تجمع عشایر و آیین سنتی «چمر» از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت هویت بومی و مشارکت مردمی در دستور کار قرار دارد و بازرسان ویژه استاندار نیز بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت خواهند داشت.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش مردم در صحنه‌های مختلف کشور گفت: دفاع و حضور مردم یک پدیده بی‌نظیر در جامعه‌شناسی است و این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه نظام به شمار می‌رود.

کرمی با اشاره به سالروز حادثه طبس و همچنین برخی رخدادهای اخیر، خاطرنشان کرد: این اتفاقات حامل پیام‌های مهمی برای دشمنان است و نشان می‌دهد ملت ایران در بزنگاه‌ها با وحدت و همدلی در صحنه حضور دارد.

وی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این رزمایش قدردانی کرد و افزود: مردم، بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی این حرکت عظیم هستند و همه دستگاه‌ها باید زمینه حضور پرشور آنان را فراهم کنند.

استاندار ایلام با اشاره به شرایط کشور در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: امروز ایران اسلامی با اتکا به انسجام ملی، آمادگی نیروهای مسلح، هدایت‌های رهبری و هماهنگی در دولت، نه‌تنها در کانون توجه جهان قرار دارد بلکه به الگویی برای آزادگان تبدیل شده است.

کرمی تأکید کرد: مهم‌ترین دستاورد این مسیر، شکل‌گیری وحدت و انسجام داخلی است و همه مسئولان باید برای تقویت و صیانت از این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

وی همچنین با بیان اینکه حضور مردم در این رزمایش کاملاً داوطلبانه و برخاسته از انگیزه‌های درونی است، گفت: این حرکت مردمی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ظرفیت عظیم اجتماعی است که باید حفظ و تقویت شود.

استاندار ایلام بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش تأکید کرد و افزود: رویکرد اصلی در اجرای برنامه‌ها، مردمی‌بودن، ایجاد وحدت‌آفرینی و مدیریت مناسب در سطح شهرستان‌هاست.

وی همچنین تصریح کرد: در کنار برگزاری این برنامه‌ها، نباید روند توسعه و پیشرفت کشور متوقف شود و همه بخش‌ها به‌ویژه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی باید به‌صورت همزمان فعال باشند.

کرمی در پایان با قدردانی مجدد از تمامی عوامل اجرایی، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب، انسجام در اجرای برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس این حرکت ملی تأکید کرد.