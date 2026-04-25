تصادف مرگبار در سیریک چهار کشته بر جای گذاشت

محمد مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز شنبه در کیلومتر ۲ محور سیریک- میناب، حدفاصل جاده بندر سیریک به گروگ، برخورد یک دستگاه تیبا با پژو ۴۰۵ به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ سیریک گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، متأسفانه سه نفر از پنج سرنشین تیبا شامل یک مرد و دو خانم (یکی حدود ۳۵ ساله و دیگری ۷۰ ساله) در دم جان باختند.

مدنی اضافه کرد: این حادثه در اثر برخورد رخ‌به‌رخ میان دو خودرو رخ داد. همچنین راننده پژو ۴۰۵ نیز از میان سه سرنشین این خودرو جان خود را از دست داد.

وی خاطرنشان کرد: سه مصدوم این حادثه به بیمارستان میناب منتقل شدند

گفتنی است این چندمین تصادف مرگ بار در این محور است که ضرورت دارد مسئولان امر تدابیر لازم جهت ایمن سازی این محور حادثه خیز را در دستور کار قرار دهند.