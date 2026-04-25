به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع خورمیزی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه مدیریت چرا و کوچ عشایر در محل اداره کل محیط زیست استان سمنان از برنامه ساماندهی کوچ دام خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای مدیریت بهینه مرتع اتخاذ شده است.

وی به پایان مهلت حضور دام در مراتع قشلاقی تاکید کرد و ادامه داد: حداکثر مدت حضور دام در مراتع قشلاقی تا پانزده روز پس از فصل چرا است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه حضور هر گونه دام در مراتع قشلاقی ممنوع است، اضافه کرد: از این پس ارائه‌ خدمات به دامداران متوقف می شود.

زارع خورمیزی با تاکید به اینکه روند خروج دام از منطقه پارک ملی توران شاهرود پایش و کنترل می شود، ادامه داد: به منظور پیشگیری از حضور دام و حفاظت از پوشش گیاهی و پایداری اکوسیستم از هر گونه حضور غیر مجاز دام در این زیستگاه حساس پیشگیری می شود.

وی از تشدید نظارت ها در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای جلوگیری از تخریب زیستگاه ها در دست اجرا است.