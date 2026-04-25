۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

پایان مهلت حضور دام‌ها در پارک ملی توران شاهرود

شاهرود- معاون محیط زیست استان سمنان با اعلام اتمام مهلت قانونی حضور دام در مراتع قشلاقی، هرگونه تردد دام در پارک ملی توران را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع خورمیزی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه مدیریت چرا و کوچ عشایر در محل اداره کل محیط زیست استان سمنان از برنامه ساماندهی کوچ دام خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای مدیریت بهینه مرتع اتخاذ شده است.

وی به پایان مهلت حضور دام در مراتع قشلاقی تاکید کرد و ادامه داد: حداکثر مدت حضور دام در مراتع قشلاقی تا پانزده روز پس از فصل چرا است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه حضور هر گونه دام در مراتع قشلاقی ممنوع است، اضافه کرد: از این پس ارائه‌ خدمات به دامداران متوقف می شود.

زارع خورمیزی با تاکید به اینکه روند خروج دام از منطقه پارک ملی توران شاهرود پایش و کنترل می شود، ادامه داد: به منظور پیشگیری از حضور دام و حفاظت از پوشش گیاهی و پایداری اکوسیستم از هر گونه حضور غیر مجاز دام در این زیستگاه حساس پیشگیری می شود.

وی از تشدید نظارت ها در پارک ملی توران شاهرود خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای جلوگیری از تخریب زیستگاه ها در دست اجرا است.

