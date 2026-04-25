۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

حمله خرس در پارک ملی گلستان؛ دو محیط‌بان حین گشت مجروح شدند

گرگان- مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از مجروح شدن دو محیط‌بان پارک ملی گلستان در پی حمله یک خرس در منطقه «بک یاتاق» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر حسن‌زاده، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حادثه‌ای در پارک ملی گلستان، دو نفر از محیط‌بانان منطقه سولگرد در محدوده «بک یاتاق» هنگام گشت‌زنی و کنترل منطقه، مورد حمله یک قلاده خرس قرار گرفتند.

وی افزود: در این حادثه، هر دو محیط‌بان دچار جراحت شدند که بلافاصله اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و روند انتقال به مراکز درمانی آغاز شد.

حسن‌زاده با اشاره به شرایط سخت جغرافیایی منطقه اظهار کرد: با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و اهمیت رسیدگی سریع به وضعیت سلامت همکاران، درخواست اعزام بالگرد ارائه شد که مجوز پرواز نیز صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و آخرین وضعیت محیط‌بانان مجروح متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6810771

