به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر حسن‌زاده، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حادثه‌ای در پارک ملی گلستان، دو نفر از محیط‌بانان منطقه سولگرد در محدوده «بک یاتاق» هنگام گشت‌زنی و کنترل منطقه، مورد حمله یک قلاده خرس قرار گرفتند.

وی افزود: در این حادثه، هر دو محیط‌بان دچار جراحت شدند که بلافاصله اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و روند انتقال به مراکز درمانی آغاز شد.

حسن‌زاده با اشاره به شرایط سخت جغرافیایی منطقه اظهار کرد: با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و اهمیت رسیدگی سریع به وضعیت سلامت همکاران، درخواست اعزام بالگرد ارائه شد که مجوز پرواز نیز صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و آخرین وضعیت محیط‌بانان مجروح متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.