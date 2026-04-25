  1. استانها
  2. لرستان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

تأکید بر برخورد با گران‌فروشی در بازار لرستان

تأکید بر برخورد با گران‌فروشی در بازار لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم برخورد با گران‌فروشان در بازار این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان در سخنانی بر ضرورت، اظهار داشت: در راستای تنظیم، رصد و بررسی تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی در استان ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از گزارش آخرین وضعیت موجودی و روند تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری توسط دستگاه‌های متولی بر روند اقدامات و پیگیری‌های مستمر مبنی بر نظارت مؤثر و بازدارنده از سطح بازار و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: در این جلسه همچنین وضعیت تأمین شیرخشک و داروهای کمیاب در داروخانه‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

امیدی، افزود: در خصوص برخورد با متجاهرین و گران‌فروشان و اعلام لیست آن‌ها به اداره کل تعزیرات حکومتی برای پلمب نیز در این جلسه تأکید شد.

کد مطلب 6811205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها