به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاهآباد در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان در سخنانی بر ضرورت، اظهار داشت: در راستای تنظیم، رصد و بررسی تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی در استان ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این جلسه پس از گزارش آخرین وضعیت موجودی و روند تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری توسط دستگاههای متولی بر روند اقدامات و پیگیریهای مستمر مبنی بر نظارت مؤثر و بازدارنده از سطح بازار و دستگاههای خدماترسان تأکید شد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: در این جلسه همچنین وضعیت تأمین شیرخشک و داروهای کمیاب در داروخانهها موردبحث و بررسی قرار گرفت.
امیدی، افزود: در خصوص برخورد با متجاهرین و گرانفروشان و اعلام لیست آنها به اداره کل تعزیرات حکومتی برای پلمب نیز در این جلسه تأکید شد.
نظر شما