تأمین پایدار کالاهای اساسی و کنترل بازار پروتئین در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال جدید، با اشاره به التهابات بازار در هفته‌های اخیر اظهار داشت: در ایام جنگ ۱۲ روزه، بازار استان به‌خوبی کنترل و هدایت شد و این روند مدیریت موفق باید همچنان تداوم یابد.

وی مهم‌ترین مسئله امروز بازار را قیمت کالاهای پروتئینی از جمله مرغ، گوشت و تخم‌مرغ دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت این اقلام موجب نارضایتی مردم شده است و باید برای کنترل آن تدابیر جدی و فوری اندیشیده شود. سیاست ما این است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و شوک‌آور اعمال نشود، بلکه روندی تدریجی، منطقی و قابل مدیریت برای آن در نظر گرفته شود.

افزایش جوجه‌ریزی و حمایت هدفمند از تولید

استاندار قزوین با تأکید بر نقش تولید در ایجاد ثبات بازار، راهکار عملیاتی استان را اینگونه تشریح کرد: با توجه به نوسانات اخیر قیمت مرغ، تداوم و افزایش جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان قزوین طی ماه‌های آینده در دستور کار قطعی قرار دارد تا خلأهای موجود جبران شود.

نوذری بر تأمین پایدار نهاده‌های دامی به عنوان پیش‌شرط ثبات در بازار پروتئین تأکید کرد و افزود: مدیریت استان با جدیت کامل پای کار است و در حوزه تأمین نهاده‌ها آمادگی کمک و ورود عملی دارد. رویکرد دولت، حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده است، اما این حمایت باید در کنار حفظ تعادل قیمت برای مصرف‌کننده معنا پیدا کند.

نماینده عالی دولت در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی کشور و تداوم جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم سال گذشته برنامه‌های اصلاحی و جراحی اقتصادی را با هدف تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور آغاز کرد، اما هم‌زمان کشور ناخواسته درگیر یک جنگ تحمیلی تمام‌عیار شد که تبعات آن بر اقتصاد ملی مشهود است.

نوذری با دعوت از رسانه‌ها و نخبگان برای امیدآفرینی در جامعه خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، مهمترین وظیفه ما تقویت روحیه امید در جامعه است. ایران تنها یک کشور با مرزهای جغرافیایی مشخص نیست؛ ایران یک تمدن بزرگ و سرافراز با ریشه‌ای چند هزار ساله است که همواره با اتکا به دانش نخبگان، همراهی مسئولان و پشتیبانی بی‌نظیر مردم، مسیرهای دشوار را پشت سر گذاشته است. این پشتوانه عظیم تمدنی و سرمایه اجتماعی تضمین می‌کند که از این گردنه‌ها نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.