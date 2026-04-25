به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی شامگاه شنبه در اجتماع مردم رشت با اشاره به حضور پرشور مردم در میدان، گفت: اول باید رئیس جمهور ملعون و جاهل آمریکا به مردم ایران پاسخ دهد طبق چه قانونی، بر چه اصل و اصولی تصمیم گرفته امام جامعه اسلامی را قتل عام کنیم؟ این بزرگ‌ترین اتهام توست.

حجت الاسلام شیرازی در ادامه با برشمردن نام شهدای شاخص به شهادت رسیده توسط آمریکا تصریح کرد: تو علاوه بر کشتن امام جمعه اسلامی، فرماندهان ما را کشتی؛ تو حاج قاسم را، تو شهید سلامی را، تو شهید نصیرزاده را، تو امیر موسوی را، سرداران ما را، امرای ما را، عزیزان ما را، جوانان ما را، دانش آموزان ما را به شهادت رساندی. به چه جرمی؟ به خدا جرم دانش آموزان مظلوم مدرسه میناب را کشتی.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خطاب به ترامپ گفت: ما در اسلام می‌دانیم، تو نمی‌فهمی ما چه می‌گوییم. برای تویی که در جهل مرکب غرقی، تفهیم اتهام و تبیین جرائم قابل درک و فهم نیست، اما من امشب در برابر مردم آزاده جهان می‌خواهم جرم تو را تبیین کنم.

وی با استناد به احکام اسلامی تأکید کرد: ما در اسلام حکم قصاص داریم؛ اگر کسی به عمد یک انسان مظلوم را بکشد، باید قصاص بشود، اعدام است. تویی که فرماندهان ما، امام ما، بزرگان ما، ملت ایران را قتل عام کردی، چند بار باید در جلوی چشم مردم اعدام بشوی؟

حجت الاسلام شیرازی سپس با تکرار شعار «مرگ بر آمریکا» و اشاره به درخواست خود از رئیس قوه قضاییه گفت: من دیشب در جمع مردم مازندران از ریاست محترم قوه قضاییه خواستم؛ گفتم دنیای استکبار، دنیای مادی لایق تشکیل پرونده جرم نیست، اگر بنا باشد کسی پرونده جرم ترامپ را تشکیل بدهد و او را محاکمه کند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. دیشب از رئیس قوه قضاییه خواستم پرونده جرم او را تشکیل بدهد، چرا تبیین نشود؟

وی افزود: ما از خون امام بزرگ خود می‌گذریم، ما زمانی آرام می‌گیریم که در جلوی چشم امت اسلام، ایران و جبهه مقاومت اعدام بشود.

دفاع از نظام و هشدار به دشمنان

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر هویت «سربازان مکتب امام خامنه‌ای شهید» خاطرنشان کرد: تا پای جان برای سرکوب جنایتکارترین انسان‌های تاریخ در صحنه می‌مانیم و انتقام امام مظلوم و شهید خود را از شقی ترین انسان‌ها می‌گیریم.

شیرازی خطاب به قدرت‌های استکباری گفت: اگر ما را تکه تکه کنید خیال نکنید می‌توانید جمهوری اسلامی را بشکنید. امروز جمهوری اسلامی از گذشته قدرتمندتر است. خون شهدای ما، خون امام شهید ما، خون حاج قاسم، خون شهدای استان گیلان امروز پشتیبان انقلاب است. حضور مردم در صحنه علامت حمایت شهدا و امام شهیدمان از جمهوری اسلامی است.

وی در پایان با اشاره به حضور رزمندگان در جبهه مقاومت تأکید کرد: این حضور پررنگ به سربازان شما در میدان جنگ توان و قدرت بر روحیه می‌دهد. آنان در کنار شما ایستاده‌اند. ارزش ما، سپاه ما، نظامی ما، وزارت دفاع ما در صحنه‌ای ایستادن؛ تا انتقام اماممان را از دشمن نگیریم سر جای خود نمی‌نشینیم. الله اکبر، الله اکبر. خامنه‌ای، شما جرأت ندارید دوباره به این کشور حمله کنید. اینکه هر روز عید توافق را تمدید می‌کنید، ملت ایران شما را می‌شناسد، سابقه شما را می‌داند.