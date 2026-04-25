  1. استانها
  2. تهران
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۲

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

مطالبات جدی در خصوص تداوم اجتماعات مردمی پس از پیروزی در جنگ وجود دارد

مطالبات جدی در خصوص تداوم اجتماعات مردمی پس از پیروزی در جنگ وجود دارد

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نوشت، مطالبات جدی در خصوص تداوم اجتماعات مردمی پس از پیروزی در جنگ وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در حساب شخصی خود در ویراستی نوشت: استمرار اجتماعات مناطق تهران مطالبه جدی مردم است.

وی ادامه داد: به لطف الهی تجمعات باشکوه مردم قریب دوماه شور وشکوه انقلابی مردم را به نمایش گذاشته است و اکنون مطالبه ای جدی برای استمرار این تجمعات حتی پس از پیروزی در جنگ شکل گرفته است که باید راهکارهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

مطالبات جدی در خصوص تداوم اجتماعات مردمی پس از پیروزی در جنگ وجود دارد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه نوشت: برگزاری نماز جمعه در مناطق تهران با رعایت مبانی شرعی، اهمیت برپایی مراسم قوی و مستقل توسط دستگاه‌های ذیربط در مناطق در مناسبت‌های دینی و ...در کنار برگزاری مراسم متمرکز ازجمله پیشنهادات مردمی و نخبگانی است.

کد مطلب 6811291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها