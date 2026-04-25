مطالبات جدی در خصوص تداوم اجتماعات مردمی پس از پیروزی در جنگ وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در حساب شخصی خود در ویراستی نوشت: استمرار اجتماعات مناطق تهران مطالبه جدی مردم است.

وی ادامه داد: به لطف الهی تجمعات باشکوه مردم قریب دوماه شور وشکوه انقلابی مردم را به نمایش گذاشته است و اکنون مطالبه ای جدی برای استمرار این تجمعات حتی پس از پیروزی در جنگ شکل گرفته است که باید راهکارهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه نوشت: برگزاری نماز جمعه در مناطق تهران با رعایت مبانی شرعی، اهمیت برپایی مراسم قوی و مستقل توسط دستگاه‌های ذیربط در مناطق در مناسبت‌های دینی و ...در کنار برگزاری مراسم متمرکز ازجمله پیشنهادات مردمی و نخبگانی است.