سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مسیر گذار به آرشیو هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه اخیر طرح «سامان» که در تالار سخن این سازمان برگزار شد، بررسی استانداردهای بین‌المللی سازماندهی اسناد به‌عنوان مبنای پیاده‌سازی این سامانه در دستور کار قرار گرفت. این مرحله، طرح را از فاز طراحی خارج کرده و به آستانه انتخاب زیرساخت‌های اجرایی نزدیک می‌سازد.

در این جلسه، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سید محمود سادات، معاون پژوهش و منابع دیجیتال، علیرضا دباغی، معاون اسناد ملی، رضا شهرابی، معاون کتابخانه ملی و سید مهدی طاهری، مشاور رئیس سازمان در امور سازماندهی اطلاعات و فناوری‌های نوین، به‌همراه جمعی از مشاوران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات حضور داشتند.

طرح «سامان» از پروژه‌های محوری سازمان به‌شمار می‌رود که پس از بازنگری در فرایندها و تطبیق با تحولات جدید حوزه آرشیو، مجدداً در مسیر اجرا قرار گرفته است. در حال حاضر بخشی از فرایندهای آرشیوی همچنان به‌صورت دستی انجام می‌شود و این سامانه با هدف حرکت به‌سوی مدیریت یکپارچه و هوشمند اسناد طراحی شده است.

این طرح با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت اسناد کاغذی و الکترونیک در سازمان طراحی شده و قرار است زیرسامانه‌هایی مانند اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد الکترونیک را در یک بستر واحد تجمیع کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در گام بعدی، انتخاب یا طراحی بستر نرم‌افزاری سامانه در دستور کار قرار می‌گیرد.