نخستین بسته محتوایی «به استقبال» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «به استقبال» عنوان بستههای محتوایی جدیدی است که با هدف معرفی مختصر زندگی و مسیر حرفهای نویسندگان و چهرههای اثرگذار ادبی ایران و همچنین پیشنهاد آثار شاخص آنها تهیه شده است.
این بستهها در قالب پوستر طراحی شده و در کتابخانههای عمومی سراسر کشور نصب میشود تا مخاطبان بتوانند بهصورت کوتاه و کاربردی با زندگی و آثار این چهرهها آشنا شوند. در این طرح که بهصورت ماهانه منتشر خواهد شد، هر بار یکی از نویسندگان برجسته ادبیات ایران معرفی میشود و مجموعهای از آثار شاخص او به اعضا و مراجعهکنندگان کتابخانههای عمومی پیشنهاد خواهد شد.
نخستین پوستر این مجموعه به رضا امیرخانی، نویسنده شناختهشده ادبیات معاصر ایران، اختصاص دارد؛ نویسندهای که آثارش طی سالهای گذشته با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه بوده و در میان کتابخوانان جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
در نخستین بسته محتوایی «به استقبال»، آثاری متنوع از امیرخانی معرفی شده است؛ از رمان «منِ او» تا «قیدار» و «نشت نشا» که روایتهایی اجتماعی از زندگی و جامعه ایرانی ارائه میدهند و همچنین سفرنامههای «داستان سیستان» و «جانستان کابلستان» که تجربهای متفاوت از روایت سفر را در ادبیات معاصر ثبت کردهاند.
خانواده نهاد کتابخانههای عمومی کشور، برای این نویسنده کشورمان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.
