۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۵

شنیده شدن صدای فعالیت پدافند در آسمان کرمانشاه

کرمانشاه- دقایقی پیش صدای فعالیت سامانه‌های پدافندی در بخش‌هایی از شهر کرمانشاه و حومه شنیده شد که هنوز منابع رسمی علت دقیق آن را اعلام نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای چندین فعالیت پدافند در آسمان شهر کرمانشاه و حومه آن به وضوح شنیده شد.

برخی منابع محلی مدعی شده‌اند که این صداها ناشی از انجام تست سامانه‌های پدافندی در این منطقه بوده است.

با این حال، تا لحظه مخابره این خبر، هنوز هیچ منبع رسمی و از سوی مسئولان استانی این موضوع تأیید یا تکذیب نشده است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این صداها در چند نقطه مختلف از شهر به گوش رسیده و توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.

خبرنگار مهر در حال بررسی و پیگیری ابعاد مختلف این ماجرا از مراجع ذی‌ربط است و متعاقباً جزئیات تکمیلی و اخبار موثق در این خصوص منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6811297

