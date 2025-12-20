علوی: ۵۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در ساری شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی صبح شنبه در حاشیه برگزاری جلسه هم‌اندیشی و بررسی عملکرد امور اراضی شهرستان ساری با اشاره به اجرای مستمر برنامه‌های پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، ۵۳۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ساری شناسایی شد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار، انسجام بین واحدهای اجرایی و تشدید اقدامات کنترلی را ضروری دانست و افزود: پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری به شمار می‌رود.

این مسئول با اشاره به آثار تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی و پدیده خشکسالی بر اراضی کشاورزی ادامه داد: حاضرین در این جلسه بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی تأکید کردند.

وی ادامه داد: همچنین راهکارهایی برای ارتقای عملکرد امور اراضی از جمله رصد مستمر فعالیت‌ها، شناسایی اراضی نمونه برای اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی و تقویت تعامل با ستاد امور اراضی استان مازندران مطرح شد.

علوی بر اهمیت اطلاع‌رسانی مؤثر و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها در حفظ کاربری اراضی کشاورزی و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.