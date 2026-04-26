توزیع متمرکز اقلام استراتژیک تجهیزات پزشکی از ۸ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده در تشریح جزئیات این طرح، گفت: تمامی هماهنگیهای لازم با واحدهای مرتبط در سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، شرکتهای توزیعکننده و نهادهای نظارتی به طور کامل انجام شده و زیرساختهای اجرایی برای شروع این فرآیند تاریخی فراهم گردیده است.
وی با اشاره به ماهیت پیشگامانه این طرح افزود: از آنجایی که روند توزیع اقلام استراتژیک از مسیر متمرکز، برای نخستین بار در حوزه تجهیزات پزشکی کشور در حال اجراست، طبیعتاً بخش مربوط به آمادهسازی و ظرفیتسازی توسط شرکت توزیعکننده، زمانبر شد؛ چرا که ما در حال طراحی و پیادهسازی مدلی هستیم که علاوه بر شفافیت، پایداری زنجیره تأمین را نیز تضمین کند.
علیزاده با تأکید بر عزم جدی برای رفع موانع اجرایی تصریح کرد: تیمهای فنی و اجرایی ما شبانهروز در حال رصد و پیگیری نهاییسازی فرآیندها هستند و در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، سامانه توزیع متمرکز به صورت رسمی فعال شده و شرکتهای تولیدکننده و واردکننده میتوانند از مزایای این سیستم نوین بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: این تحول در نظام توزیع، گامی بلند در جهت کاهش واسطهها، افزایش شفافیت آماری و اطمینان از دسترسی عادلانه و بهموقع مراکز درمانی به اقلام استراتژیک خواهد بود و نتایج ملموس آن بهزودی در کاهش چالشهای تأمین کالا مشهود خواهد شد. انتخاب این تاریخ مبارک نیز نمادی از برکت و امید برای آغاز این مسیر جدید در خدمترسانی به نظام سلامت کشور است.
