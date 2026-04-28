خبرگزاری مهر- گروه سیاست: در حالی که غبار دو دور تقابل مستقیم و بیسابقه با ائتلاف آمریکا-رژیم صهیونیستی هنوز بر آسمان غرب آسیا سنگینی میکند، جمهوری اسلامی ایران ، با پرسشی راهبردی روبهرو است: چگونه میتوان بازدارندگی نظامی سخت را به قدرت ملی پایدار و همهجانبه تبدیل کرد؟ بیانات رهبر معظم انقلاب و پیامهای نوروزی و فروردینی ایشان، بهویژه تأکید بر «ایران هر چه قویتر»، نشان میدهد که ایشان کلید عبور از آتشبس لرزان کنونی را نه صرفاً در انبارهای موشکی و پهپادی، بلکه در عمق انسجام اجتماعی، تابآوری اقتصادی و ... میدانند.
۱. از «جنگ تحمیلی سوم» تا توازن وحشت نوین
سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ در تاریخ معاصر ایران به عنوان دوران «تقابل عریان» ثبت خواهد شد. دو موج درگیری مستقیم، نخست جنگ دوازدهروزه در خرداد و تیر ۱۴۰۴ با حملات گسترده هوایی اسرائیل به تأسیسات هستهای ، نظامی و حتی نقاط مسکونی و حمله مستقیم آمریکا به تأسیسات هستهای، و سپس درگیریهای گستردهتر در اسفند ماه و فروردین ۱۴۰۵ با دخالت مستقیم آمریکا توازن قدرت در غرب آسیا را بهطور اساسی جابهجا کرد. ایران با پاسخهای موشکی و پهپادی گسترده، نشان داد که دیگر «نهال زخمخورده» جنگ تحمیلی اول نیست، بلکه به درختی تناور با ریشههای عمیق در محور مقاومت تبدیل شده است.
میراث رهبر شهید: علیرغم شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای در حملات اولیه در اسفند ماه و فشارهای بیسابقه، جمهوری اسلامی نه تنها فرو نپاشید، بلکه با انتقال سریع رهبری و حفظ زنجیره فرماندهی، انسجام خود را به نمایش گذاشت. این تداوم، یکی از مهمترین دستاوردهای استراتژیک در برابر راهبرد «سربریدن» که با هدف از بین بردن ساختارهای رهبری سیاسی و نظامی یا مجموعه فرماندهی و کنترل، دشمن بود.
واقعیت آتشبس: وضعیت کنونی بیش از یک صلح پایدار، یک «آتشبس تاکتیکی» و فرصت بازسازی است. دشمن که در میدان نظامی به اهداف نهایی خود (تغییر حکومت یا نابودی ظرفیت هستهای و موشکی) نرسید، اکنون تمرکز خود را از میدان نبرد سخت به «جنگ ترکیبی» و بهرهبرداری از گسلهای داخلی، اقتصادی و اجتماعی ایران معطوف کرده است. بستن موقت تنگه هرمز و حملات گسترده موشکی به پایگاههای آمریکایی و اسرائیلی، معادله «توازن وحشت» را به نفع ایران تغییر داد.
۲. وحدت ملی: دکترین امنیت در فاز پسا-درگیری
در ادبیات نظامی کلاسیک، قدرت سخت (موشکهای بالستیک، پهپادهای انتحاری و پدافند هوایی) همیشه در کانون توجه قرار دارد. اما تجربه تلخ و پرهزینه یک سال و نیم اخیر ثابت کرد که «تابآوری ملی» و انسجام اجتماعی، متغیر تعیینکننده پیروزی یا شکست در جنگهای طولانیمدت است.
«ایران هر چه قویتر» به معنای کشوری است که فاصله میان مرکز و حاشیه، شکاف میان نخبگان و توده مردم، و تنش میان اقشار مختلف (جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب گوناگون) به حداقل ممکن برسد.
تأکید مکرر بر حضور همهجانبه اقشار جامعه زیر پرچم وطن در پیامهای ۲۰ فروردین و نوروزی رهبر معظم انقلاب، پاسخی هوشمندانه و پیشدستانه به راهبرد دشمن مبنی بر «فشار از درون» و ایجاد شکافهای قومی، طبقاتی و نسلی است. هر ترکخوردگی در این بدنه اجتماعی، به مثابه حفرهای در پدافند غیرعامل کشور عمل خواهد کرد. وحدت ملی در این برهه، دیگر یک شعار ایدئولوژیک صرف نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تبدیل بازدارندگی موقت به سیادت پایدار منطقهای به شمار میرود.
۳. چالشهای پیشرو: اقتصاد، اقناع عمومی و بازسازی
هیچ تحلیل واقعبینانهای نمیتواند چالشهای عمیق پس از جنگ را نادیده بگیرد. دو دور درگیری مستقیم، که با ادعای کمک به مردم ایران انجام شد در کنار به شهادت رسیدن هزاران غیر نظامی ، زن و کودک، موجب اختلال در زنجیره تأمین و آسیب به زیرساختهای انرژی و صنعتی شد که بار سنگینی بر دوش مردم ایران گذاشته است.
- اقتصاد مقاومتی واقعی: قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی قوی، در بلندمدت آسیبپذیر است. «ایران قوی» نیازمند نه تنها موشک و پهپاد، بلکه سفرهای پربار، ثبات ارزی و امید به آینده برای نسل جوان است. بدون اجرای جدی اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به شرکای تجاری بازسازی سریع ممکن نخواهد بود.
- پلسازی رسانهای و فرهنگی: در دوران آتشبس، «جنگ روایتها» از خرید جنگنده یا موشک جدید حیاتیتر است. اقناع افکار عمومی، ذوب کردن یخهای بیاعتمادی میان گروههای اجتماعی مختلف، و مقابله با عملیات روانی دشمن در فضای مجازی، نیازمند استراتژی رسانهای هوشمند و فراگیر است. جوانان، زنان و اقوام باید خود را بخشی از پیروزی ملی ببینند، نه قربانی آن.
- چالش بازسازی زیرساختها: آسیب به تأسیسات هستهای، پایگاههای نظامی و شبکههای ارتباطی نیازمند سرمایهگذاری کلان و شاید همکاریهای تاکتیکی بینالمللی است، بدون آنکه اصول بازدارندگی زیر پا گذاشته شود.
۴. تحلیل نهایی: بازگشت به ریشهها برای فتح قلههای جدید
ایران امروز از مرحله «بقا در برابر تهدیدات وجودی» عبور کرده و وارد فاز «تثبیت سیادت منطقهای» شده است. اما این شجره طیبه برای آنکه سایهاش بر کل غرب آسیا پایدار بماند، به خاک حاصلخیز همدلی ملی، عدالت اقتصادی و امید اجتماعی نیاز دارد.
جمعبندی: آتشبس فعلی، پایان ماجرا نیست؛ بلکه آغاز نبرد نرم تمامعیار در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک است. دکترین «ایران هر چه قویتر» که از مسیر وحدت ملی میگذرد، نشاندهنده بلوغ سیاسی قابل توجهی است. قدرت واقعی یک کشور، حاصلضرب توان نظامی در رضایت و مشارکت عمومی است. اگر این فرمول با دقت، شفافیت و عزم جدی اجرا شود، میتواند نقطه آغاز عصری باشد که در آن ایران نه تنها یک قدرت نظامی بازدارنده، بلکه یک قطب جذاب، منسجم و الگویی از مقاومت هوشمند در نظم جهانی چندقطبی نوین ظاهر شود.
