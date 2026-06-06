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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

احمدی: متخلفان تخریب اراضی ملی در بانه شناسایی شدند

احمدی: متخلفان تخریب اراضی ملی در بانه شناسایی شدند

بانه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه از شناسایی عوامل تخریب و تصرف اراضی ملی در محدوده روستای کوخ شیخ‌الاسلام خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، فعالیت متخلفان متوقف شد.

سهراب احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تخریب و تصرف اراضی ملی و قطع اشجار جنگلی در محدوده روستای کوخ شیخ‌الاسلام شهرستان بانه، مسئولان منابع طبیعی و دستگاه‌های مرتبط با حضور در محل، مانع ادامه فعالیت متخلفان شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه در تشریح این موضوع اظهار کرد: پس از اعلام گزارش مردمی، با هماهنگی دادستان شهرستان و همراهی رئیس اداره راهداری، بازدید میدانی از منطقه انجام شد که در جریان آن محل تخلف، عوامل دخیل، یک دستگاه بیل مکانیکی و راننده آن شناسایی و عملیات تخریب متوقف شد.

وی با هشدار به متصرفان اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع افزود: با هماهنگی دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان بانه، با هرگونه تخریب، تصرف و زمین‌خواری برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و برای مالکان ادوات مورد استفاده در این تخلفات از جمله بیل مکانیکی و تراکتور نیز پرونده قضایی تشکیل و تجهیزات آنان توقیف خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، قطع درختان و تخلفات مشابه را از طریق اداره منابع طبیعی شهرستان بانه یا سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.

کد مطلب 6851509

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