ورود ۸۵۶ تبعه ایرانی مقیم کشورهای عربی از مرز دوغارون به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی از مسیر هوایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مقصد شهر هرات افغانستان پرواز کردند.

فرماندار تایباد افزود: اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی در چهار مرحله در قالب چهار گروه بعد از انجام مراحل قانونی خود از طریق افغانستان وارد دوغارون شدند و این گذرگاه را در کمترین زمان به مقصد مشهد و سایر استان‌های کشور ترک کرده‌اند.

وی ادامه داد: تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی مسافران در مرز دوغارون از سوی انجمن صنفی حمل و نقل تایباد تأمین شده بود.

جمشیدی بیان کرد: هماهنگی ورود این تعداد ایرانی از کشورهای عربی به ایران به همت استانداری خراسان رضوی، سرکنسولگری ایران در هرات، نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی و اداره کل اتباع و امور مهاجران خارجی استان و دستگاه‌های متولی در شهرستان تایباد انجام شده است.

به گفته فرماندار تایباد، پیش بینی ارائه خدمات لازم در بخش‌های مختلف از سوی دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستانی برای ورود احتمالی شمار دیگری از اتباع ایرانی که در کشورهای عربی مقیم هستند و یا به این کشورها سفر کرده‌اند در معبر دوغارون انجام شده است.