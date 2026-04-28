هر دو نوع دیابت ریسک زوال عقل را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ تقریباً سه برابر بیشتر از افراد بدون دیابت در معرض ابتلا به زوال عقل هستند و افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ دو برابر بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.محققان گفتند که این یکی از اولین مطالعات بزرگی است که ارتباط بین زوال عقل و دیابت نوع ۱، یک اختلال خودایمنی که در آن بدن نمی‌تواند انسولین کافی تولید کند، را نشان می‌دهد.

«جنیفر ویو»، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه بوستون، گفت: «از آنجایی که پیشرفت در مراقبت‌های پزشکی طول عمر افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ را افزایش داده است، درک رابطه دیابت نوع ۱ با خطر زوال عقل به شدت مهم می‌شود.»

ویو در یک بیانیه خبری گفت: «ما می‌دانستیم که دیابت نوع ۲ با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است، اما این تحقیق جدید نشان می‌دهد که متأسفانه این ارتباط ممکن است برای افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ حتی قوی‌تر باشد.»

محققان خاطرنشان کردند که حدود ۵٪ از کل موارد دیابت، نوع ۱ و بقیه نوع ۲ هستند.دیابت نوع ۲ در افرادی رخ می‌دهد که به انسولین مقاومت پیدا کرده‌اند. بدن آنها هنوز می‌تواند انسولین تولید کند، اما میزان انسولین تولیدی مؤثر نیست.

برای مطالعه جدید، محققان تقریباً ۲۸۴۰۰۰ نفر افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ و نوع ۲ را بررسی کردند.در طول پیگیری بیش از دو سال، حدود ۳ درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ و ۲ درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به زوال عقل مبتلا شدند. این مطالعه نشان داد که به طور کلی، افراد دیابتی نوع ۱، ۲.۸ برابر بیشتر احتمال ابتلا به زوال عقل و افراد دیابتی نوع ۲، ۲ برابر بیشتر احتمال ابتلا به این بیماری را داشتند.

محققان حدس می‌زنند که دیابت ممکن است از طریق آسیب سلول‌های مغزی ناشی از قند خون بالا، افزایش رسوبات پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر یا آسیب رگ‌های خونی که می‌تواند منجر به سکته مغزی شود، خطر زوال عقل را افزایش دهد.

ویو گفت: «دیابت نوع ۱ شایع نیست، بنابراین این بیماری بخش کوچکی از کل موارد زوال عقل را تشکیل می‌دهد. اما برای تعداد زیادی از افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ که بالای ۶۵ سال سن دارند، این یافته‌ها بر ضرورت درک راه‌هایی که دیابت نوع ۱ بر خطر زوال عقل تأثیر می‌گذارد و چگونگی پیشگیری یا به تأخیر انداختن آن تأکید می‌کند.»