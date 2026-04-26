به گزارش خبرگزاری مهر، «با کودکان شاهنامه بخوانیم» کتاب راهنمای والدین و مربیان برای آموزش شاهنامه به کودکان و نوجوانان ده تا هفده ساله است. کودکان کم سنتر نیز میتوانند از این کتاب استفاده کنند. نویسنده این کتاب، جواد رنجبر درخشیلر، شاهنامهپژوه و دانشآموخته دکتری علوم سیاسی است که سالها تجربه آموزش شاهنامه به کودکان و بزرگسالان را دارد. نویسنده، این کتاب را بر اساس تجربیات موفق خود از کارگاههای آموزشی «با کودکان شاهنامه بخوانیم» در تهران و تبریز نگاشته است.
این کتاب سه بخش اصلی دارد که هر کدام شامل مضامین و موضوعات مرتبط است. بخش نخست با عنوان «شاهنامه به مثابه امر ملی» ایده اصلی و دستگاه نظری نویسنده را توضیح میدهد. رنجبر درخشیلر در این فصل به موضوعاتی همچون نقش داستان و ادبیات در شکلگیری هویت ملی و نمونههای تاریخی آن در ایران و جهان میپردازد. همچنین با نگاهی موردی به سه نمونه از «ادبیات کودک» یا «کودک در ادبیات»، یکی قصه معروف «ماهی سیاه کوچولو» اشعاری از فروغ فرخزاد و سهراب سپهری، به تأثیر نگاه انسان ایرانی معاصر به کودک میپردازد؛ نگاهی که بیشتر آلوده به سیاست و آرمانهای ایدئولوژیک و یا به کلی فاقد مبنای هویتی و زمینهمند است.
نویسنده همچنین مروری نیز بر آثار مبتنی بر شاهنامه برای کودکان داشته است و با نقد محتوایی و شکلی برخی از این آثار، خصوصاً داستانهایی که با سادهسازی و سادهنویسی این اثر حماسی، سعی در مناسبسازی آن برای گروههای سنی مختلف داشتهاند، ادعا میکند که این اقتباسها و سادهنویسیها و حتی تصویرسازیها اغلب آمیخته به خطا و کژفهمی از عمق و معنای شاهنامه هستند. نویسنده در عوض پیشنهاد میکند که آموزش شاهنامه بر اساس انتخاب و آموختن خودِ ابیات باشد تا کودکان و نوجوانان ارتباطی بیواسطه با این اثر سترگ ملی بیابند و علاوه بر یادگیری صحیحخوانی و افزایش دایره لغات و توسعه ادبی، هویت و خودباوری ملی نیز در آنها تقویت شود.
فصل دوم کتاب به طرح برنامه کاربردی نویسنده برای آموزش شاهنامه به کودکان و نوجوانان میپردازد و راهکارهای عملی را همراه با پرسشها و نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، به میان میآورد. محتوای این بخش بر اساس بینش شخصی نویسنده و تجربه عملیاش از برگزاری کارگاههای شاهنامهخوانی برای گروههای سنی مختلف نوشته شده است.
در فصل آخر، نویسنده گزیدههایی از ابیات و داستانهای شاهنامه را مناسب حال گروه سنی ده تا هفده سال میآورد. از جمله این گزیدهها، داستان کیومرث، جمشید، طهمورث، فریدون، ضحاک، رستم و ... است که عیناً از شاهنامه انتخاب شدهاند و نویسنده نیز آنها را با لحن گیرا و جذابی، بلندخوانی کرده که به صورت رمزینه (کیوآرکد) در آغاز هر گزیده قرار گرفتهاند تا راهنمایی برای صحیحخوانی ابیات باشند.
کتاب «با کودکان شاهنامه بخوانیم» در ۱۳۶ صفحه (قطع رقعی و مصور) توسط نشر همرخ در بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.
