۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

راهنمای شاهنامه‌خوانی برای نسل نوجوان منتشر شد

راهنمای شاهنامه‌خوانی برای نسل نوجوان منتشر شد

کتاب «با کودکان شاهنامه بخوانیم» به قلم جواد رنجبر درخشیلر از سوی نشر همرخ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «با کودکان شاهنامه بخوانیم» کتاب راهنمای والدین و مربیان برای آموزش شاهنامه به کودکان و نوجوانان ده تا هفده ساله است. کودکان کم سن‌تر نیز می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. نویسنده این کتاب، جواد رنجبر درخشیلر، شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی است که سال‌ها تجربه آموزش شاهنامه به کودکان و بزرگسالان را دارد. نویسنده، این کتاب را بر اساس تجربیات موفق خود از کارگاه‌های آموزشی «با کودکان شاهنامه بخوانیم» در تهران و تبریز نگاشته است.

این کتاب سه بخش اصلی دارد که هر کدام شامل مضامین و موضوعات مرتبط است. بخش نخست با عنوان «شاهنامه به مثابه امر ملی» ایده اصلی و دستگاه نظری نویسنده را توضیح می‌دهد. رنجبر درخشیلر در این فصل به موضوعاتی همچون نقش داستان و ادبیات در شکل‌گیری هویت ملی و نمونه‌های تاریخی آن در ایران و جهان می‌پردازد. همچنین با نگاهی موردی به سه نمونه از «ادبیات کودک» یا «کودک در ادبیات»، یکی قصه معروف «ماهی سیاه کوچولو» اشعاری از فروغ فرخزاد و سهراب سپهری، به تأثیر نگاه انسان ایرانی معاصر به کودک می‌پردازد؛ نگاهی که بیشتر آلوده به سیاست و آرمان‌های ایدئولوژیک و یا به کلی فاقد مبنای هویتی و زمینه‌مند است.

نویسنده همچنین مروری نیز بر آثار مبتنی بر شاهنامه برای کودکان داشته است و با نقد محتوایی و شکلی برخی از این آثار، خصوصاً داستان‌هایی که با ساده‌سازی و ساده‌نویسی این اثر حماسی، سعی در مناسب‌سازی آن برای گروه‌های سنی مختلف داشته‌اند، ادعا می‌کند که این اقتباس‌ها و ساده‌نویسی‌ها و حتی تصویرسازی‌ها اغلب آمیخته به خطا و کژفهمی از عمق و معنای شاهنامه هستند. نویسنده در عوض پیشنهاد می‌کند که آموزش شاهنامه بر اساس انتخاب و آموختن خودِ ابیات باشد تا کودکان و نوجوانان ارتباطی بی‌واسطه با این اثر سترگ ملی بیابند و علاوه بر یادگیری صحیح‌خوانی و افزایش دایره لغات و توسعه ادبی، هویت و خودباوری ملی نیز در آنها تقویت شود.

فصل دوم کتاب به طرح برنامه کاربردی نویسنده برای آموزش شاهنامه به کودکان و نوجوانان می‌پردازد و راهکارهای عملی را همراه با پرسش‌ها و نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، به میان می‌آورد. محتوای این بخش بر اساس بینش شخصی نویسنده و تجربه عملی‌اش از برگزاری کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی برای گروه‌های سنی مختلف نوشته شده است.

در فصل آخر، نویسنده گزیده‌هایی از ابیات و داستان‌های شاهنامه را مناسب حال گروه سنی ده تا هفده سال می‌آورد. از جمله این گزیده‌ها، داستان کیومرث، جمشید، طهمورث، فریدون، ضحاک، رستم و ... است که عیناً از شاهنامه انتخاب شده‌اند و نویسنده نیز آنها را با لحن گیرا و جذابی، بلندخوانی کرده که به صورت رمزینه (کیوآرکد) در آغاز هر گزیده قرار گرفته‌اند تا راهنمایی برای صحیح‌خوانی ابیات باشند.

کتاب «با کودکان شاهنامه بخوانیم» در ۱۳۶ صفحه (قطع رقعی و مصور) توسط نشر همرخ در بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.

زهرا اسكندری

