به گزارش خبرنگار مهر، بازی «شاهپیچ: هنر پیچها» یک بازی پازل سهبعدی ایرانی است که برای همه گروههای سنی از نوجوان تا بزرگسال طراحی شده است.
گیمپلی بازی به این شکل است که بازیکنان باید پیچهای همرنگ را پیدا کرده و مراحل مختلف را با چیدمان درست پشت سر بگذارند.
از ویژگیهای اصلی این بازی میتوان به استفاده از مدلهای سهبعدی ایرانی و نوستالژیک مانند سرستونهای هخامنشی، تخت جمشید، مقبره کوروش کبیر، خانههای سنتی و اشیای دهه شصت اشاره کرد.
فضای بازی بدون استرس و محدودیت زمانی طراحی شده و صداها و رنگهای آرامشبخش دارد. طبق برنامه، در آینده رویدادها و جشنوارههایی به بازی اضافه خواهد شد تا هیجان آن بیشتر شود. این بازی به تازگی برنده جایزه بهترین بازی پازل سال شده است.
این بازی فراتر از یک بازی پازل ساده، یک سفر کوچک به تاریخ و خاطرات قدیمی ایران زمین است. بازیکن هنگام بازی نه تنها با چیدمان پیچهای همرنگ ذهن خود را به چالش میکشد، بلکه با مدلهایی از یادگارهای باستانی مثل تخت جمشید و سرستونهای هخامنشی و همچنین اشیای نوستالژی دهه شصتی روبهرو میشود که حس خوب و نوستالژی را به او منتقل میکند. این بازی برای لحظههای آرام و پرحوصله ساخته شده و هیچ عجله و استرسی در آن وجود ندارد.
در گیمپلی بازی، بازیکن باید به پایهها و پیچها نگاه کند، رنگهای مشابه را پیدا کند و آنها را در جعبه درست قرار دهد. ترتیب قرار گرفتن پیچها بسیار مهم است و یک حرکت اشتباه میتواند مسیر پیشرفت را سخت کند. بازیکنان با فکر و دقت جلو میروند و مرحله به مرحله پیشرفت میکنند تا به شاه پیچها تبدیل شوند. همچنین صدای باز شدن پیچها و مدلهای رنگارنگ باعث آرامش ذهن و رفع خستگی روزانه میشود.
سازندگان بازی سعی دارند در آینده با اضافه کردن رویدادها و جشنوارهها، بازی را هیجانانگیزتر هم بکنند. همچنین آپدیتهای همیشگی شامل مراحل جدید، مدلهای تازه و چالشهای بیشتر به بازی اضافه میشود تا همیشه چیز جدیدی برای کشف وجود داشته باشد. این بازی با کسب جایزه بهترین بازی پازل سال و ثبت ۱۰۰ هزار نصب با امتیاز ۴.۴ در استورهای داخلی، موفقیت خوبی را تجربه کرده است و برای همه سنین از نوجوان تا بزرگسال مناسب است.
