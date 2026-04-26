به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) از پژوهشگران، معلمان و صاحبنظران دعوت کرد تا ایدهها، تحلیلها و راهکارهای خود را برای اصلاح و بازسازی نظام تعلیم و تربیت ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی کشور ارائه کنند.
این فراخوان بخشی از «پویش ملی تحول آموزش و پرورش» است که با هدف مواجهه علمی و واقعبینانه با چالشهای اخیر نظام آموزشی و طراحی الگوهای نوین تربیتی تدوین شده است.
براساس این فراخوان، تحولات و تعطیلیهای گسترده مدارس در ماههای اخیر به نوعی «آزمون ملی تربیتی» برای آموزش و پرورش تبدیل شده و ضرورت بازاندیشی در شیوههای تربیتی، محتوای آموزشی و میزان آمادگی دانشآموزان در مواجهه با بحرانها را برجسته کرده است.
یک حرکت گفتمانساز با هدف شنیدن دیدگاههای متخصصان و علاقهمندان و تبدیل این مقطع زمانی به فرصتی برای بازسازی و بهبود بنیادین آموزش و پرورش عنوان شده است. این پویش صرفاً فراخوان مقاله نیست، بلکه ابتکاری برای گردآوری طیف متنوعی از دیدگاهها و راهکارهای عملی معرفی میشود.
ز جمله محورهای این فراخوان میتوان به موضوعاتی همچون «کتب درسی و جنگ وجودی»، «آموزش حضوری و شیوههای جایگزین در شرایط بحران»، «برنامههای پرورشی»، «تربیت بدنی»، «مدارس خارج از کشور و نظم نوین جهانی»، «فضای کالبدی مدرسه»، «آسیبهای اجتماعی کودکان و نوجوانان» و «نقش مشارکت مردمی در اداره آموزش و پرورش» اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب یادداشت تحلیلی، جستار، نقد، گزارش سیاستی یا مقاله علمی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ ارسال کنند. دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار از طریق پیام به شناسه @ahmad_beyk امکانپذیر است.
