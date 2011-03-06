10 اثر از کردستان به دومین جشنواره ملی روش های نوین تربیتی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سالارعرفانی نسب ظهر یکشنبه در مرحله استانی دومین جشنواره ملی روش های نوین تربیتی که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، افزود: در فراخوان اعلام شده برای برگزاری این جشنواره 150 اثر از معلمان و فرهنگیان در سطح استان گردآوری و جمعبندی شد که از این تعداد 10 اثر برگزیده شدند.
وی با اشاره به اینکه فراخوان در دو بخش ارایه تجارب کاربردی در روشهای تربیتی و بخش ویژه اعلام شد، خاطر نشان کرد: از 10 اثر برگزیده یک اثر به عنوان ویژه و 9 اثر نیز به عنوان آثار تجارب کاربردی برگزیده شدند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کردستان شناسایی و ارایه برنامه عملیاتی روش های موفق و کارآمد تربیتی به تفکیک ساحت های شش گانه تربیت متناسب با شئون متفاوت زندگی، ایجاد انگیزه در بین منابع انسانی مدرسه به منظور نوآوری، خلاقیت و ابتکار عمل در روش های تربیتی و فضاسازی به منظور ارایه و کاربست ابتکارات و خلاقیت های تربیتی به صورت هدفمند و سازمان یافته را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.
عرفانی نسب گفت: ایجاد بستر مناسب جهت ورود منابع انسانی کارآمد، توانمند و با نشاط در عرصه تربیتی مدرسه، احصای شیوه های احیا و تعمیم نقش تربیتی معلمان و سایر کارکنان مدرسه و فراهم نمودن زمینه های کاربست تجارب تربیتی درخط مقدم جبهه فرهنگی – تربیتی را دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.
وی به محورهای فراخوان این جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: ارایه تجارب کاربردی در روشهای تربیت دینی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت بدنی و زیبایی شناختی، تربیت علمی و فناوری، تربیت اقتصادی و حرفهای و تربیت دینی و بدنی از جمله محورهای فراخوان جشنواره یاد شده بوده است.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای نوپدید از دیگر محورهای فراخوان همایش یاد شده بود.
عرفانی نسب با اشاره به اهمیت به روز آوری علم و دانش توسط معلمان بیان داشت: لازمه پیشرفت علمی دانشآموزان بازنگری معلمان در مسائل علمی و دانش خود آنها است.
وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات مشاوره توسط مربیان تربیتی و پرورشی باید مورد توجه مربیان باشد و دانشآموزان را آن گونه که لازم است هدایت و راهنمایی کنند، یادآور شد: پدیده عرفان های نوظهور یکی از معضلاتی برای جوانان است که مربیان پرورشی با هدایت و راهنمایی جوانان و نوجوانان می توانند چهره واقعی آن ها را برای دانش آموزان مشخص کنند.
در این جشنواره شش مقاله برتر جشنواره ارائه و در پایان مراسم نیز از 18 اثر برتر با اهدای جوایزی و اهداء لوح تقدیر تجلیل شد.
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