تساوی حسین وفایی برابر ترامپ در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ (۱۸ آوریل تا ۴ می) در شهر شفیلد انگلستان و در سالن تاریخی کروسیبل برگزار میشود. وفایی در جمع ۱۶ بازیکن برتر این رقابتها به مصاف جاد ترامپ رفت و در پایان بخش نخست این دیدار، نتیجه ۴ بر ۴ رقم خورد.
دو بخش دیگر این مسابقه روز یکشنبه ساعت ۱۷ و روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد. وفایی در صورت پیروزی مقابل ترامپ، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار مارک سلبی و وو ییژه خواهد رفت.
نماینده کشورمان در گام نخست مرحله اصلی، مقابل سی جیاهو از چین قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۰ بر ۳ به پیروزی رسید تا با شایستگی راهی مرحله بعد شود و دیدار با مرد شماره یک جهان را تجربه کند.
وفایی برای رسیدن به مرحله اصلی مسابقات نیز عملکرد درخشانی در مرحله مقدماتی داشت؛ او با نتایج ۱۰ بر ۲ مقابل مایکل اشتروبارزیک از لهستان و ۱۰ بر ۴ برابر گائو یانگ از چین، جواز حضور در سالن معتبر کروسیبل ـ میزبان سنتی رقابتهای قهرمانی جهان ـ را کسب کرد.
مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون بهطور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار میشود. در دوره گذشته این رقابتها نیز ژائو زینتونگ از چین عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.
