  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

تساوی حسین وفایی برابر ترامپ در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان

حسین وفایی نماینده اسنوکر ایران در پایان بخش نخست دیدار خود برابر جاد ترامپ، مرد شماره یک اسنوکر جهان در رقابت های قهرمانی جهان به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ (۱۸ آوریل تا ۴ می) در شهر شفیلد انگلستان و در سالن تاریخی کروسیبل برگزار می‌شود. وفایی در جمع ۱۶ بازیکن برتر این رقابت‌ها به مصاف جاد ترامپ رفت و در پایان بخش نخست این دیدار، نتیجه ۴ بر ۴ رقم خورد.

دو بخش دیگر این مسابقه روز یکشنبه ساعت ۱۷ و روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد. وفایی در صورت پیروزی مقابل ترامپ، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار مارک سلبی و وو ییژه خواهد رفت.

نماینده کشورمان در گام نخست مرحله اصلی، مقابل سی جیاهو از چین قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۰ بر ۳ به پیروزی رسید تا با شایستگی راهی مرحله بعد شود و دیدار با مرد شماره یک جهان را تجربه کند.

وفایی برای رسیدن به مرحله اصلی مسابقات نیز عملکرد درخشانی در مرحله مقدماتی داشت؛ او با نتایج ۱۰ بر ۲ مقابل مایکل اشتروبارزیک از لهستان و ۱۰ بر ۴ برابر گائو یانگ از چین، جواز حضور در سالن معتبر کروسیبل ـ میزبان سنتی رقابت‌های قهرمانی جهان ـ را کسب کرد.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون به‌طور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار می‌شود. در دوره گذشته این رقابت‌ها نیز ژائو زینتونگ از چین عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.

کد مطلب 6811477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها